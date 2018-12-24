24 декабря 2018 года

Сахалин сориентировал рыбаков-«прибрежников»

В Сахалинской области выпустили документ, необходимый с января для осуществления прибрежного рыболовства. Это постановление о местах выгрузки уловов «прибрежки» и продукции из них.

С 1 января 2019 г. вступают в силу изменения федерального законодательства в сфере регулирования прибрежного рыболовства.Уловы водных биоресурсов, добытые при осуществлении «прибрежки», продукцию, произведенную на судах из таких уловов, можно будет доставлять только в живом, свежем и охлажденном виде. Исключается возможность перегрузки уловов водных биоресурсов. Определить на своей территории места выгрузки должны органы государственной власти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

Места выгрузки в Сахалинской области определены постановлением правительства региона от 20 декабря 2018 г. № 608, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что если лицо не осуществило выгрузку уловов и продукции в соответствии с требованиями закона, это будет служить основанием для принудительного прекращения права на добычу.

Fishnews