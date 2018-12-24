24 декабря 2018 года

Росрыболовство не видит в крабовых аукционах угрозы для системы

Введение аукционной квоты на вылов краба не нарушит исторический принцип, считают в Росрыболовстве. Не видят в ведомстве и причин для потери инвестиций, отмечая, что за победителями предполагается закреплять обязательства по строительству флота.

Вопрос о возможности реализации части общего допустимого улова крабов в размере 50% через введение нового вида квоты – аукционной квоты с инвестиционными обязательствами – Росрыболовство проработало по поручениям, которые дали премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Алексей Гордеев. Об этом федеральное агентство заявило в ответ на обращение председателя комиссии по развитию АПК и сельских территорий Общественной палаты РФ Евгении Уваркиной, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбопромышленники, эксперты видят во внедрении крабовых аукционов угрозу для исторического принципа закрепления долей квот. Однако у Росрыболовства иной взгляд на этот счет. Исторический принцип нарушен не будет, так как нововведение коснется распределения лишь части ОДУ крабов и «не затронет доли, приобретенные пользователями по итогам аукционов 2009-2017 годов», отметили в ведомстве.

Федеральное агентство сообщило, что возможный объем реализации крабовых квот на аукционе в абсолютном выражении не превысит 40 тыс. тонн (из расчета допустимого улова 2018 г. по всем видам краба, вылов которых квотируется). Это, по оценкам ФАР, порядка 10% от совокупного распределенного объема ОДУ всех видов водных биоресурсов в России.

Тревоги по поводу сокращения инвестиций в отрасль в Росрыболовстве не разделяют. Аукционные квоты будут обременены инвестиционными обязательствами по постройке в РФ судов для освоения приобретенных на торгах квот. Суммарный объем строительства составит около 40 среднетоннажных судов-краболовов общей стоимостью не меньше 40 млрд рублей, «что создаст существенный экономический эффект в смежных отраслях хозяйства» – такой прогноз дают в федеральном агентстве.

В ведомстве заявили, что не возражают против инициативы Общественной палаты провести независимую экспертизу изменений законодательства совместно с общественными экспертами и отраслевыми объединениями и всесторонне обсудить результаты этого изучения.

В федеральном агентстве также отметили, что по итогам октябрьского заседания Общественного совета при Росрыболовстве было принято решение направить законопроект о крабовых аукционах на рассмотрение ОС.

Fishnews