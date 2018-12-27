27 декабря 2018 года

Наука оценила нерест лосося в Приморье

Пока подходы красной рыбы на нерестилища Приморского края заметно уступают оптимальным значениям, обращают внимание в ТИНРО-Центре. По данным ученых, работа частных ЛРЗ значительно увеличила возврат кеты на реках Лидовке и Вербной.

В рамках расширенных лабораторных коллоквиумов ученые ТИНРО-Центра рассказали о результатах исследования красной рыбы в Приморском крае. По словам руководителя группы исследования лососей Виктора Назарова, в этом году специалисты вели учет молоди осенней кеты, горбуши и симы, а также мониторинг производителей в морском прибрежье и на нерестилищах рек Хасанского района, Аваакумовки, Единки и Самарги.

Ученые оценивали численность и биологические параметры рыб. На нерест в крае подошли 1,5 млн особей горбуши, 120 тыс. - симы, 350 тыс. - кеты, 45 тыс. - кунджи и 5,5 тыс. – мальмы, сообщили Fishnews в пресс-службе института. По большинству эти показатели были выше прогнозных ожиданий, однако заметно уступали оптимальным величинам пропуска производителей на естественный нерест. По оценкам науки, для максимального заполнения эффективных нерестилищ необходимо пропускать 3,5 млн экземпляров горбуши, 10 млн - симы, 0,8 млн - кеты, 5 млн - мальмы и 3,5 млн - кунджи.

По официальным данным, объем добычи горбуши всеми видами рыболовства в текущем году составил 930 тонн, или 60% от рекомендуемого вылова. Это соответствует среднемноголетним показателям в четные высокоурожайные годы, хотя и заметно уступает максимальному вылову, достигнутому в 2016 г. (4219 тонн), отметили в ТИНРО-Центре. Кеты поймано 246 тонн (65% РВ без бассейна Уссури), симы - 5,8 тонны (70%), гольцов – 0,36 тонны (15% РВ).

Несмотря на работу двух государственных заводов на реках Барабашевке и Рязановке, динамика подходов кеты к рекам фактически не поменялась с 2010 г. В то же время на реках Лидовке и Вербной наблюдается заметный рост подходов кеты, обратили внимание в институте. По информации ведущего научного сотрудника ТИНРО-Центра Виктора Марковцева, в 2018 г. частные лососевые рыбоводные заводы на этих реках обеспечили возврат более 11 тыс. экземпляров кеты на природные нерестилища. Исследования 2011 и 2012 гг. показывали присутствие лишь единичных экземпляров кеты в Вербной и Лидовке, что позволило подготовить биообоснование строительства там ЛРЗ.

Первый выпуск молоди с заводов состоялся в 2012 г., от небольшой купленной на Барабашевском заводе партии 200 тыс. икринок. Но уже в следующем году предприятия отправили на вольные хлеба 239 тыс. экземпляров жизнестойкой молоди, в дальнейшем выпуск стремительно увеличивался до 7 млн штук. Максимальное количество было выпущено в 2016 г. – 15,5 млн. экземпляров на ЛРЗ «Вербное» и 9,7 млн. экземпляров – на Лидовском ЛРЗ. Поэтому если первый возврат кеты в 2017 г. был небольшим из-за малого объема экспериментального первого выпуска, то в текущем году на заводы пришел второй возврат, оказавшийся мощнее, чем ожидалось. Это позволило изымать для промышленных нужд уже 1,9%. Специалист отметил высокую эффективность работы заводов.

Всего в ТИНРО-Центре подготовили 8 рыбоводно-биологических обоснований строительства заводов на водоемах Приморья.

О работе частных лососевых рыбоводных заводов Приморья этой осенью можно почитать в специальном репортаже на сайте Fishnews.

Fishnews