27 декабря 2018 года

Алекс Раманаускас: С обилием лососей – справились

Хотя подходы лососей оказались выше прогнозных, рыбопромышленники Камчатки сумели освоить максимально возможные объемы ресурса, считает генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

«Удалось выпустить после переработки качественную продукцию и уже продать ее большую часть. Кстати, компания «Витязь-Авто» оказалась в первых рядах по объемам освоения. При этом ожидаемого падения цен не произошло. Это положительный момент. Есть такая поговорка: у рыбака две беды – когда рыбы слишком мало и когда слишком много», – рассказал руководитель компании в интервью Fishnews.

Так или иначе, промышленники справились, но проблемы возникли с транспортом: Владивосток оказался не готов к встрече таких объемов, что повлекло прогрессирующие наценки на доставку и на хранение продукции, а также простои судов, отметил генеральный директор «Витязь-Авто».

«В самом начале путины было очень сложно. Некоторые суда с рыбой стояли на рейде Владивостока, и им не давали подход к пирсу для разгрузки продукции. А на Камчатке мы в определенный период не могли положить в холодильники даже икорную продукцию», – указал Алекс Раманаускас.

Некоторой ясности в процесс промысла и в планирование внесла стратегия промысла, утвержденная перед началом путины – такие концепции были определены и для других регионов Дальнего Востока, обратил внимание руководитель компании.

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