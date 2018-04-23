23 апреля 2018 года

Регионы войдут в путину со стратегиями промысла

В этом году на Дальнем Востоке прогнозируется вылов более 490 тыс. тонн тихоокеанских лососей – это прогноз по всем видам рыболовства. На заседании ДВНПС были одобрены региональные стратегии промысла лососевых на 2018 г.

Специалисты отмечают тенденцию по снижению численности тихоокеанских лососей. Основной вклад здесь вносят природные процессы, полагают ученые. «Это действие циклических глобальных климатических изменений периодом в десятки лет», – рассказал на заседании совета директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.

Оказать влияние на глобальное изменение климатических условий нельзя, но поддержать запасы лосося за счет организации промысла – это в наших силах и должно стать основной задачей, отметил руководитель института. Действовать предполагается в том числе через региональные стратегии промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о состоянии лососевого ресурса, специалисты уже не раз отмечали: снижение не будет обвальным, даже при таких тенденциях возможны успешные годы. На 2018 г. наука дает хороший прогноз, отметил заместитель руководителя Росрыболовства, председатель ДВНПС Петр Савчук. Промышленности нужно быть готовой к встрече лосося, подчеркнул представитель федерального агентства.

Камчатка приглашает флот

Большие задачи вновь стоят перед рыбаками Камчатского края: по прогнозам науки, им предстоит освоить под 300 тыс. тонн тихоокеанских лососей. При этом ожидания по западному побережью – более 188 тыс. тонн.

Зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир Галицын отметил позитивные результаты организации промысла по бассейновому принципу. Группы рыбопромысловых участков определяются исходя из рекомендаций науки. Этот принцип показал свою эффективность в предыдущие годы, не только с точки зрения организации промысла, но и с точки зрения пропуска производителей на нерестилища, обратил внимание куратор рыбной отрасли Камчатки.

В стратегии промысла для края на 2018 г., как и в случае с другими регионами, отражены сроки промысла, проходные дни и другие вопросы. При этом Владимир Галицын подчеркнул, что это информация предварительная – традиционно даты открытия и завершения промысла, проходные дни установит комиссия по анадромным. Предполагается, что на Восточной Камчатке раньше всех начнут рыбачить Усть-Камчатский, Алеутский, Олюторский район – с 1 июня. На Западной Камчатке основной лов стартует во второй декаде июля.

«В этом году мы дополнительно по рекомендации науки вводим режим проходных дней для морских участков отдельно на Восточной Камчатке и на морских участках Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон», – рассказал зампред правительства – министр рыбного хозяйства. Он уточнил, что речь идет о периоде до массового хода горбуши.

На Западной Камчатке в этом году возможный вылов горбуши составляет свыше 152 тыс. тонн. В развитие береговой переработки здесь вложены серьезные средства, построено несколько заводов, тем не менее требуется участие флота. Куратор краевого рыбохозяйственного комплекса пригласил суда других регионов участвовать в приемке лосося. При залповых подходах горбуши потребуется перерабатывать около 15 тыс. тонн. Исходя из практики прошлых лет, береговые заводы могут принять 7-8 тыс. тонн. «Я думаю, что работы по переработке лосося хватит всем», – отметил Владимир Галицын.

Он отдельно поблагодарил Росрыболовство и отраслевую науку за оперативность принятия решений по корректировке объемов возможного вылова. Такой курс будет продолжен, пообещал Петр Савчук. Замглавы федерального агентства отметил успешную работу камчатской комиссии по анадромным – другим регионам есть здесь чему поучиться, сказал он.

Непростой вопрос – промысел на Северных Курилах

Важную для Камчатского края тему – организации промысла на Северных Курилах – поднял Владимир Галицын. Ранее эти вопросы регулировало соглашение между Сахалинской областью и Камчатским краем, заключенное под эгидой Росрыболовства, однако в 2014 г. сахалинцы в одностороннем порядке вышли из договора, заявил зампред – министр.

По мнению камчатской стороны, в районе Северных Курил ведется достаточно интенсивный промысел малочисленных стад западнокамчатских лососей в период, когда они идут на нерест, и в то время, когда вводятся ограничительные меры для рыбаков Западной Камчатки.

«Мы не за запрет, мы не против рыбалки на Северных Курилах, но мы хотим, чтобы эта рыбалка была цивилизованной. И наша основная задача – обеспечить сохранение лосося. Рациональный, рачительный подход», – заявил Владимир Галицын.

Он напомнил, что недавно глава Камчатского края Владимир Илюхин и его сахалинский коллега Олег Кожемяко достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения. Зампред – министр попросил включить в протокол заседания ДВНПС вопрос о необходимости скорейшего возобновления работы над документом.

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных сообщил, что проект соглашения от камчатских коллег поступил, сахалинцы направили встречное предложение.

Петр Савчук, в свою очередь, подтвердил, что Росрыболовство готово выступить координатором в работе по документу.

Сахалин: обсуждение ограничений продолжается

Основная цель стратегии Сахалинской области – достижение максимально возможных уловов за счет рационального промысла, при этом должен обеспечиваться пропуск лососей в реки в объемах, необходимых для оптимального заполнения нерестилищ и выполнения программ заводского разведения. Если создается угроза недостаточного пропуска производителей в реки, рекомендации будут направлены на ограничение промысла. В случае достижения 70% от первоначальных объемов рекомендованного вылова при сохраняющемся массовом ходе и обеспечении прохода производителей в реки, будут готовиться рекомендации на увеличение возможного вылова, рассказал Андрей Горничных.

Всего к освоению в промысловых районах Сахалинской области рекомендовано более 96 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В том числе свыше 68 тыс. тонн горбуши и около 26 тыс. тонн кеты.

В стратегии отражены принципы по регулированию пропуска лососей на нерестилища, сроки промысла, предполагаемые проходные дни.

Планируется, что меры по регулированию добычи лососевых будут предусмотрены в приказе об изменении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Ожидается и выход приказа Минсельхоза об ограничении 1,5 км длины центрального крыла ставного невода в прибрежье Сахалина.

Говорилось о возможных ограничениях на промысле горбуши. Науке предстоит изучить предложение (с ним выступил представитель областного агентства по рыболовству) об ограничении длины неводов до 500 м на участке от мыса Крильон до мыса Терпения.

Областная администрация вновь напомнила и об инициативе «три хвоста» для рыбаков-любителей – власти региона считают, что это поможет снизить социальную напряженность. Однако отношение к такой идее неоднозначное. Как было отмечено на заседании, нужно оценить риски для ресурса. Проработать вопрос поручено с участием науки и органов рыбоохраны.

Рыбалке на Амуре – особое внимание

В Хабаровском крае, по данным специалистов, рыбаки смогут добыть около 83 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Северо-Охотоморской подзоне прогнозируется вылов 18,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Здесь предполагается использовать при организации лова «олимпийскую систему», за исключением районов с низкими запасами, например Аяно-Майского.

Ожидается, что год будет горбушовым для подзоны Приморье: рекомендованный вылов – 8,6 тыс. тонн. Планируется, что добыча этого объекта в промысловом районе будет также осуществляться по «олимпийской системе».

В пределах бассейна Амура и Амурского лимана ожидается вылов 55,64 тыс. тонн, в том числе свыше 30 тыс. тонн горбуши. Здесь предполагается четкое закрепление объемов за пользователями, с распределением процентовки между муниципальными районами. Готовятся изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, большой блок при этом предусматривается по Амуру, отметил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Меры регулирования, подчеркнул он, планируется сочетать с усилением рыбоохраны. Глава комитета поблагодарил Росрыболовство за дополнительное выделение сотрудников на эти цели.

По предложению Ассоциации добывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Петр Савчук также поручил проработать вопрос по усилиям на орудия лова.

В рамках ДВНПС также были рассмотрены принципы организации промысла тихоокеанских лососей в Магаданской области, на Чукотке, в Приморском крае.

Fishnews