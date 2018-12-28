28 декабря 2018 года

Кем богаты воды Приморья

Специалисты ТИНРО-Центра поделились оценками запасов и перспективами добычи промысловых видов в водах Приморского края. Кроме минтая, трески и других основных объектов, ученые оценили популяции скатов и рыбы-лапши.

Минтай

По результатам донной траловой съемки в апреле-июне 2018 г. в водах Приморского и Хабаровского краев биомассу рыб оценили в 410,7 тыс. тонн. Ее основу составили семейства тресковых, камбаловых и рогатковых. Отмечено снижение запасов южного одноперого терпуга и колючей камбалы, однако запасы трески и минтая выросли. Состояние ресурсов остальных промысловых видов рыб в Приморье близко к среднемноголетнему уровню, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

В институте обратили внимание, что запасы минтая в последние годы увеличиваются, хоть и уступают периоду высокой численности 70-80-х гг. В 2019 г. вступает в запас урожайное поколение 2014 г., это позволит в ближайшие годы увеличить допустимый вылов минтая.

Треска

Запасы трески превысили среднемноголетний уровень и составили 49,2 тыс. тонн, однако основные ее скопления тяготели к водам Хабаровского края. 82,4% трески пришлось на рыб промысловых размеров – 44-63 см. Самой массовой возрастной группой были четырехгодовики, доля которых в общем запасе достигала около половины. Эта возрастная группа представляет поколение 2014 г. рождения, которое является рекордным по урожайности в XXI в. Предполагается, что и в следующем году рыбы этого поколения будут самой массовой возрастной группой.

Навага

По данным учетных работ, навага в заливе Петра Великого отмечалась до глубины 300 м, но большая часть (85,5%) располагалась в диапазоне глубин от 20 до 100 м. В водах северного Приморья (от мыса Поворотный до мыса Золотой) навагу фиксировали в траловых уловах на глубинах до 200 м, основное количество – 98,7%, находилось до 100-метровой изобаты. В западной части Татарского пролива навага встречалась на глубинах 5-100 м. 48,7% популяции придерживалось изобат 20-50 м, 32,3% – 50-100 м.

В заливе Петра Великого и в водах северного Приморья доминировали годовики и двухгодовики наваги, в Татарском проливе при наличии многочисленных годовиков заметное количество составляли двух-пятигодовалые рыбы. Поколение наваги 2018 г. предварительно оценивается как среднее по урожайности.

Камбалы

Промысел камбал в водах Приморья – многовидовой, в заливе Петра Великого в уловах встречается до 10 видов. Желтоперая камбала – одна из основных промысловых видов камбал в заливе. В последние годы ее запасы значительно сократились, снизившись до 2,2 тыс. тонн. На севере края в уловах встречается до 11 видов камбал, из них самым многочисленным является колючая камбала, ее доля варьирует от 40 до 60%. Запас этого вида в подзоне Приморье составил 29,5 тыс. тонн - на 10,2 тыс. тонн меньше, чем в 2017 г.

Палтусовидная камбала в северном Приморье играет значительную роль в промысле, составляя от 8 до 15%. Запас ее в текущем году был оценен в 10,7 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн выше оценок 2017 г.

Бычки

В подзоне Приморье ученые встретили 15 промысловых видов бычков, общая биомасса которых составила 83,4 тыс. тонн. Доминировали многоиглый керчак, керчак-яок, широколобый шлемоносец и дальневосточный шлемоносец.

Скопления многоиглого керчака отмечались в диапазонах глубин 50-100 м и 100-200 м, в основном, в водах Северного Приморья. Керчак-яок традиционно концентрировался на юге района, в заливе Петра Великого, где предпочитал глубины менее 50 м, а также в северной части, у материкового побережья Татарского пролива. Основа запаса дальневосточного шлемоносца была учтена в Северном Приморье на диапазоне глубин 50-100 м, широколобого – в том же районе и, в меньшей степени, у материкового побережья Татарского пролива на глубинах 100-200 м.

Скаты

В весенне-летний период 2018 г. в подзоне Приморье учтено 14,8 тыс. тонн скатов. 14,4 тыс. тонн из них пришлось на абсолютно доминирующего щитоносного ската. Специалисты обратили внимание на увеличение доли крупноразмерных рыб и снижение учтенного количества молоди.

Основные скопления скатов отмечены в водах Северного Приморья и в южной части материкового побережья Татарского пролива.

Рыба-лапша

Уже ставшая известным экзотичным деликатесом Приморского края рыба-лапша - моноцикличный вид. В водах региона более 99% особей созревает на первом году жизни, до двух лет доживает менее 1%. В пробах, собранных в апреле - мае 2017 г. в районе полуострова Де–Фриз, возраст всех проанализированных рыб оказался равным одному году.

Средняя плотность скоплений половозрелых особей рыбы-лапши в мелководной кутовой части Амурского залива в районе Де–Фриза составила 625 кг/км2. По данным науки, на площади около 40 км2 запас составит около 25 тонн. Кроме вод полуострова, промысел рыбы-лапши возможен на других участках залива Петра Великого и побережья Приморья.

Fishnews