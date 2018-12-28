28 декабря 2018 года

Закон разобрался со специалистами по ветеринарии

В закон о ветеринарии внесли изменения, призванные урегулировать деятельность специалистов в этой сфере. Поправки должны устранить правовую неопределенность с аттестацией.

Президент Владимир Путин подписал 27 декабря 2018 г. федеральный закон № 524 «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии».

Проект изменений закона о ветеринарии в сентябре внесло в Госдуму Правительство РФ. Поправки призваны устранить правовую неопределенность, с которой пришлось столкнуться на практике.

Согласно законопроекту, аттестации подлежат только специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы России, сказано в пояснительной записке. Отмечено, что госслужащие и так проходят оценку на соответствие обязательным квалификационным требованиям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь в законе появилась отдельная статья, посвященная специалистам в области ветеринарии. Предусматривается, что таковыми являются физические лица с высшим или средним ветеринарным образованием. Статья 4 закона – «Право на занятие ветеринарной деятельностью» - утратила силу.

При этом к специалистам в сфере ветеринарии относятся как сотрудники органов и организаций из системы Государственной ветеринарной службы РФ (то есть, например, региональных органов власти в области ветеринарии и подведомственных им организаций), так и негосударственные специалисты. Последние обязаны пройти регистрацию в региональном ветеринарном ведомстве. Именно их обязали проходить аттестацию в установленном порядке.

Напомним, что в 2015 г. в закон о ветеринарии были внесены изменения, согласно которым в определенных случаях оформлять ветеринарные сопроводительные документы могут не только уполномоченные лица из системы госветслужбы РФ, но и аттестованные специалисты вне этой системы.

Fishnews