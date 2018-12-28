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Электронным аукционам разрабатывают законодательную базу

Минсельхоз представил законопроект о переходе на электронные аукционы для распределения долей квот вылова и рыболовных участков. Также предлагается ввести реестр недобросовестных участников торгов.

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части проведения аукционов в электронной форме» опубликован на сайте regulation.gov.ru.

В отрасли предлагается перейти с «молоточных» торгов на электронные, сообщает корреспондент Fishnews. Такую схему, согласно законопроекту, будут использовать для заключения договоров о закреплении долей квот вылова, договоров пользования водными биоресурсами и договоров пользования рыболовными участками. Речь идет об аукционах для закрепления права на добычу новых объектов промысла, объектов, в отношении которых сняты ограничения на вылов, торгов по лимитам, в отношении которых принудительно прекращено право на добычу.

Проведение «молоточных» аукционов приводит к затягиванию процесса на несколько дней, что не дает государству своевременно и в короткие сроки осуществлять продажу прав на добычу, отмечено в пояснительной записке. Еще один аргумент – затраты участников торгов на обеспечение проезда и проживания на период аукциона.

Конечная цель – создать эффективную и прозрачную процедуру торгов, заявил разработчики законопроекта.

Сейчас участки для промысла предоставляются через конкурсы. В проекте закона предусматривается введение аукционной формы распределения вновь образованных рыболовных участков для промышленного рыболовства.

Предлагается также ввести реестр недобросовестных участников аукциона – лиц, которые победили на торгах, но отказались от заключения договора.

Законопроект подготовлен в рамках реализации дорожной карты по развитию конкуренции в различных отраслях экономики, которую правительство утвердило в августе по предложениям ФАС.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Fishnews
НазадМетки: ФАСправительство
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