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В Южной Корее растет спрос на семгу. Фото Peter Whyte, CSIRO («Википедия»)

Семга покоряет корейский рынок

На протяжении последних лет импорт атлантического лосося в Южную Корею ежегодно увеличивался на 20-30%, и поставки продолжают расти. Прогнозируют, что в ближайшем будущем республика сможет обойти Японию по объемам ввоза этой рыбы.

Стоимость южнокорейского импорта атлантического лосося за первые девять месяцев 2018 г. составила 274,4 млн долларов. Это практически соответствует показателю за весь прошлый год (295 млн долларов). В 2014 г. импорт семги был на уровне 196,7 млн долларов. Главным драйвером роста стали поставки охлажденного филе лосося из Норвегии, отмечает портал Undercurrent News.

По мнению инвестора корейского лососевого стартапа Donghae STP Дэвида Кима, потребление лосося в стране растет очень быстро, сообщает корреспондент Fishnews. Особенно популярны продукты из семги у молодежи республики, подчеркнул Дэвид Ким. Компания, в которую он вложил средства, планирует в течение ближайших лет запустить производство лосося на аквафермах в открытом море - до 100 тыс. тонн в год.

Fishnews
НазадМетки: лососьнорвегияяпония
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