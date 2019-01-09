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Дом Правительства РФ. Фото АиФ

Состав «рыбной» правкомиссии освежили

Правительство актуализировало состав Комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В частности, изменилась должность Олега Кожемяко.

Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 2981 внесены изменения в состав Комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Вместо Бато-Жаргала Жамбалнимбуева в комиссии будет работать новый аудитор Счетной палаты, курирующий рыболовство, Алексей Каульбарс.

В состав комиссии вернулся заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Рослесхоза Иван Валентик, также включена заместитель главы Росстата Ирина Масакова, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее в комиссию входил председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, теперь его сменит первый зампред комитета Владимир Сысоев.

Вместо покинувшего Совет Федерации Михаила Щетинина в комиссию включен заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

ФСБ в координационном органе при правительстве вместо Игоря Тямушкина будет представлять Андрей Любишин.

Также указана новая должность Олега Кожемяко: теперь он продолжит работу в комиссии как губернатор Приморского края. Ранее Олег Кожемяко входил в состав координационного органа как глава Сахалинской области.

Комиссию покидают заместитель главы Минприроды Мурад Керимов, экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин, бывший заместитель руководителя Росстата Александр Кевеш.

Цель Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса – обеспечивать согласованные действия федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке и реализации единой госполитики в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Председатель комиссии – вице-премьер Алексей Гордеев.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительство
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