09 января 2019 года

С икрой на борт - только по сертификату

Россельхознадзор предлагает ввести ограничения на вывоз лососевой икры с Дальнего Востока для личного потребления. На партию свыше 5 кг потребуется оформлять электронный ветсертификат.

В интервью «Российской газете» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт обратил внимание, что сейчас вывоз красной икры с Камчатки, Магадана и Сахалина с целью личного потребления ничем не ограничен.

«Как только мы стали внедрять электронную ветеринарную сертификацию и начали брать под контроль промышленное производство икры, резко вырос ее вывоз с целью личного потребления. Вывозят примерно 60 тонн в неделю только через один аэропорт. Это очень много», - подчеркнул глава надзорного ведомства.

По его словам, необходимо законодательно закрепить норму вывоза икры без электронного сертификата - не более пяти килограммов на одного человека, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы уже направили обращение в правительство, в котором отразили, что считаем необходимым урегулирование этого вопроса», - рассказал Сергей Данкверт.

Fishnews