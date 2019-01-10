10 января 2019 года

В мире растет спрос на российскую рыбу

Объем экспорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов за период с января по ноябрь 2018 г. превысил 2 млн тонн, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Увеличение произошло за счет роста поставок ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 3,6%, до 112,9 тыс. тонн. Филе и прочего мяса рыб за рубеж отправили 116,5 тыс. тонн, прибавка составила 5,3%. Мороженой рыбы за границу продано 1,8 млн тонн – на 4,2% выше уровня 2017 г. В то же время сократился экспорт консервированной или готовой рыбной продукции –16,2 тыс. тонн (3,9%), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В общей структуре экспорта, согласно данным ФТС России, лидером остается мороженый минтай (40% от общего объема). Его поставки уменьшились на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 669,7 тыс. тонн. Увеличились объемы отправляемой за рубеж мороженой сельди – на 2,1%, до 180,7 тыс. тонн.

Импорт рыбной продукции за период с января по ноябрь вырос на 1% и достиг 532,6 тыс. тонн. Увеличились поставки готовой или консервированной рыбной продукции (на 26%, до 93 тыс. тонн), рыбы свежей или охлажденной (на 14%, до 32 тыс. тонн), ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных (на 4,7%, до 55,3 тыс. тонн), филе и прочего мяса рыб (на 1,6%, до 61,4 тыс. тонн). Ввоз в Россию мороженой рыбы сократился на 6,6% и составил 269,3 тыс. тонн.

Fishnews