10 января 2019 года

Эдуард Климов: Общественный совет при Росрыболовстве должен вступиться за отрасль

Члены Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству предложили провести внеочередное заседание. Отмечается, что центральным вопросом должна стать развернутая в федеральных СМИ кампания по подрыву авторитета регулятора и отрасли в целом.

«Отрасль оказалась в экстраординарной ситуации, мы все столкнулись с удивительным объемом откровенной лжи, – заявил член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов. – Оказывается, если верить информации, которую в конце года начали массово выдавать федеральные СМИ, на Дальнем Востоке вообще нет работы государственных органов власти, включая Росрыболовство. Но все это, вся прозвучавшая в адрес отрасли информация, не просто неправда – это злонамеренная ложь. В связи с этим предлагаю организовать внеочередное заседание Общественного совета и выступить в поддержку отраслевого регулятора и рыбаков».

По словам собеседника Fishnews, инициатива о проведении внеочередного заседания Общественного совета при Росрыболовстве уже встретила поддержку среди представителей отраслевой общественности. Соответствующее обращение направлено в руководство консультативно-совещательного органа и в Федеральное агентство по рыболовству.

Напомним, накануне новогодних праздников в СМИ прошел целый ряд сюжетов, в которых прозвучали серьезные обвинения в адрес рыбопромышленников, в том числе крабового бизнеса. Эксперты расценили это как «информационную войну» против предприятий, которые выступают против возврата к аукционам и отмены «исторического принципа».

Fishnews