11 января 2019 года

У Дальрыбвтуза – новый руководитель

Согласно приказу Росрыболовства, временно исполняющим обязанности ректора Дальрыбвтуза назначен Олег Щека. До прихода в отраслевой вуз он работал в ДВГУ, ДВГТУ и ДВФУ, администрации Приморского края.

Олег Щека назначен врио ректора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета с 9 января, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза. Ранее вуз возглавлял Николай Зорченко.

По информации с сайта Дальрыбвтуза, Олег Леонидович Щека окончил Дальневосточный государственный университет в 1986 г. по специальности «Физика». После окончания аспирантуры Новосибирского государственного университета работал на научных, преподавательских и административных должностях в ДВГУ, ДВГТУ, ДВФУ, институтах ДВО РАН. Доктор физико-математических наук, профессор.

В 2008-2009 гг. прошел переподготовку в ДВГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». C 2008 по 2010 гг. возглавлял департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края.

С 2018 г. был назначен проректором по научной и инновационной деятельности Дальрыбвтуза.

Fishnews