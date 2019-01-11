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Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото Госпогранслужбы Украины

Дело моряков «Норда» дошло до Страсбурга

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы в защиту интересов экипажа сейнера «Норд», сообщил адвокат Максим Могильницкий. Тем временем в Киеве вновь отложили слушание уголовного дела в отношении капитана судна Владимира Горбенко.

На что жалуются

Жалобы были направлены в ЕСПЧ в октябре 2018 г. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» руководитель киевского адвокатского объединения, осуществляющего защиту россиян, Максим Могильницкий.

По его мнению, нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. были допущены Украиной как в ходе задержания рыбаков в Азовском море, так и в ходе удержания экипажа на судне в Бердянском порту, сообщает корреспондент Fishnews.

«Речь, напомню, идет о таких варварских явлениях, как нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу передвижения, – написал Максим Могильницкий. – Кроме того, мы говорим о нарушении запрета на применение пыток и, в конце концов, лишении права на эффективное средство правовой защиты».

На протяжении 10-суточного удержания рыбаков на борту суднапредставители СБУ оказывали на членов экипажа моральное и физическое давление, подчеркнул руководитель адвокатского объединения. Он отметил, что у людей отобрали документы, следственные действия проводили в ночное время, длительное время экипаж лишали доступа к пресной воде, продуктам питания, медицинской и юридической помощи.

«Помимо этого сотрудники СБУ опечатали трюм, заблокировав морякам доступ к электрооборудованию судна, – добавил Максим Могильницкий. – Там же хранилась уже гниющая рыба, которую не позволяли удалить. Гигиенические процедуры рыбакам, среди которых была и женщина, приходилось осуществлять с помощью морской воды. И это при температуре ниже четырех градусов. Ступить на сушу не позволяли вооруженные представители Государственной пограничной службы».

Владимир Горбенко продолжает ждать суда

Тем временем Оболонский райсуд Киева вновь отложил предварительное заседание по уголовному делу против капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко, пишут «Известия». Сообщается, что назначенное на 10 января заседание перенесено на 1 февраля из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации.

Напомним, это не первый перенос. Первоначально слушание предполагалось провести 12 ноября 2018 г., однако впоследствии эта дата неоднократно сдвигалась.

Владимир Горбенко – последний член команды «Норда», удерживаемый в соседнем государстве. Капитана обвиняют в преступлениях по части 1 статьи 249 и части 2 статьи 332-1 УК Украины («Незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

Fishnews
НазадМетки: уголовное дело
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