14 января 2019 года

Аквакультуру Мьянмы пока опасаются в ЕС

Уже 21 рыбоперерабатывающая фабрика Мьянмы получила разрешение на экспорт товаров в Евросоюз, пишут СМИ. При этом допуск на рынок ЕС имеют только рыба и морепродукты республики, пойманные в дикой природе.

Гидробионты с акваферм Мьянмы пока не соответствуют европейским стандартам, отмечает газета Myanmar Times. Рыбоводы республики не готовы гарантировать, что в их продукции не содержится остатков биохимических веществ. По европейским требованиям, тест на наличие таких соединений должен проводиться на каждой стадии производства, сообщает корреспондент Fishnews.

Между тем, пишет издание, Саудовская Аравия отправит делегацию Управления по контролю за продуктами и лекарствами для проверки холодильных складов и акваферм Мьянмы. По информации Myanmar Times, с апреля прошлого года саудиты запретили импорт выращенной в Мьянме рыбы роху. Королевство приняло меры после обнаружения бактерий в партии такой рыбы из Вьетнама.

Ежегодно Саудовская Аравия импортирует около 20 тыс. тонн рыбы и морепродуктов из Мьянмы. Крупнейшие закупщики республики в этой сфере – Китай, Южная Корея и Япония. Европейский рынок также занимает важное место в структуре поставок.

В 2017 – 2018 гг. Мьянма экспортировала свыше 570 тыс. тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью в 712 млн долларов. Это стало историческим рекордом для страны.

Fishnews