14 января 2019 года

Fishnews ждет ответа от ФСБ

Редакция Fishnews просит пограничные управления Дальнего Востока прокомментировать информацию, которая была озвучена в федеральных общественно-политических СМИ.

Запросы направлены в пограничные управление ФСБ России по Сахалинской области, по Приморскому краю, по восточному арктическому району.

Из сюжетов, которые прошли на телевидении, следует, что система государственного контроля промысла не работает. В одной из программ участвует человек, представленный как Сергей Кощенко, начальник отдела Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В частности, он заявляет о том, что средства контроля, предусмотренные в правилах рыболовства, на практике на судах не применяются. Авторы программы приводят данные о том, что в 2017 г. рыбакам разрешили добыть в Охотском море почти 70 тыс. тонн камчатских крабов, и сообщают, со ссылкой на неназванных специалистов, что нелегальная добыча краба в Охотском море в 2-4 раза больше. Из этого следует, что объемы нелегального вылова составляют 140 – 280 тыс. тонн. Редакция попросила руководство погранорганов на Камчатке и Сахалине прокомментировать такие оценки.

Россия в течение нескольких лет заключала с другими странами АТР соглашения, направленные на борьбу с незаконным промыслом водных биоресурсов. Такие документы подписаны в том числе с Японией, Китаем, Южной Кореей. Предусмотрены механизмы проверки легальности поступающих из РФ рыбы и морепродуктов. Уже не раз эксперты отмечали эффективность международных договоренностей. Положительную оценку работе соглашений давали и пограничные органы.

В связи с этим редакция рассчитывает на ответ пограничников: каким образом такая ситуация, о которой заявили на центральных телеканалах, стала возможна в условиях взаимодействия, налаженного с другими странами АТР для борьбы с ННН-промыслом?

Fishnews также просит пограничные органы, в чьей зоне ответственности находится работа в Охотском море, сообщить: проводятся либо планируются ли внутри управлений какие-либо разбирательства в связи с информацией о масштабном незаконном вылове российского краба?

Запросы также продублированы в центр общественный связей Федеральной службы безопасности России.

Представители рыбной отрасли в регионах планируют ответить на вопросы журналистов и прояснить ситуацию.

Члены Общественного совета при Росрыболовстве также предложили обсудить положение дел в сфере госконтроля за промыслом на расширенном внеочередном заседании ОС.

Fishnews