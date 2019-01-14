14 января 2019 года

Предприятия Приморья нарастили вылов иваси и скумбрии

По оперативным данным, за 2018 г. рыбаки Приморского края добыли более 740 тыс. тонн водных биоресурсов. В числе объектов, вылов которых превысил показатели 2017 г., дальневосточная сардина (иваси) и скумбрия.

За прошлый год, по оперативным данным, предприятия Приморья выловили 740,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Как сообщили Fishnews в краевом департаменте рыбного хозяйства, выросли уловы трески – на 4,3 тыс. тонн, камбалы – на 1,7 тыс. тонн, кальмара – на 9,1 тыс. тонн, крабов – на 4,7 тыс. тонн.

В прошлом году предприятия на Дальнем Востоке нарастили уловы перспективных объектов – сардины-иваси и скумбрии. Прибавка у пользователей Приморского края составила 8,7 тыс. тонн скумбрии и 6,3 тыс. тонн иваси. По оценкам ученых, в ближайшие годы уловы этих видов водных биоресурсов можно будет увеличить.

Fishnews