24 декабря 2018 года

Предприятиям рассказали о перспективах лова иваси, скумбрии и сайры

Наука озвучивает позитивные прогнозы по пелагическим объектам промысла. Численность сардины-иваси и скумбрии продолжает расти, по сайре период низких запасов в ближайшее время завершится.

Перспективы промысла пелагических объектов обсудили на встрече в Южно-Сахалинске представители науки, бизнеса и регионального агентства по рыболовству. Данные ученых о том, как будет проходить пелагическая путина в 2018 г., были точными и помогли рыбакам эффективно выстроить работу, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Теперь есть потребность узнать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Результаты промысла хорошие, уловы достигли 152 тыс. тонн, большая часть этого объема приходится на скумбрию, рассказал директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.

Общий запас сардины тихоокеанской популяции оценивается в 3-4 млн тонн, на следующий год ученые прогнозируют 4-4,7 млн тонн. Таким образом, есть возможность без угрозы для состояния ресурса изъять как минимум 700 тыс. тонн. При этом анализ показывает интересную вещь: в ближайшие два-три года будет расти значимость северных районов распределения пелагических видов. Для сардины и скумбрии это воды Южных Курил, для сайры – воды центральных и северных Курильских островов, для тихоокеанского кальмара – Татарский пролив. Таким образом, на следующий год ожидается интенсификация вылова сардины в районе Южных Курил, сообщает корреспондент Fishnews.

Взгляды ученых на состояние ресурса обнадеживают. Запас увеличивается, и в среднесрочный период никакие факторы не способны переломить ситуацию. К тому же параллельно растет цусимская популяция в Японском море. Никаких рисков по ресурсу сардины на среднесрочную перспективу нет. Остаются риски по океанологической структуре, завершению периода потепления у Южных Курил, риски, связанные с формированием локальных скоплений. Об этих условиях наука сможет предупреждать за год-два до года осуществления промысла. В 2019 и 2020 гг. океанологическая структура у южных Курильских островов будет как в 2017 и 2018 гг. Со стартом промысла в начале июля и началом миграций во второй половине октября – начале ноября.

У скумбрии период высокой численности не столь длительный, как у сардины, но шесть-семь лет, а возможно и восемь, ресурс будет находиться на очень высоком уровне. Максимальная биомасса из истории наблюдений – 6 млн тонн, на этот раз пик ожидается чуть меньше – порядка 4-5 млн тонн. Сейчас запас скумбрии оценивается в 2,6 млн тонн, в следующем году, по прогнозам ученых, достигнет 3,5 млн тонн. Уже в следующем году из популяции можно будет безболезненно изъять 400-600 тыс. тонн, рассказал Алексей Байталюк.

Обнадеживающие данные прозвучали по сайре. Ранее речь шла о снижении запасов, однако в этом году наступил переломный момент. Появилось урожайное поколение. Если в прошлом, позапрошлом году биомасса оценивалась в 800-900 тыс. тонн, то в нынешнем – в 1,2 млн тонн. Сейчас ресурс выйдет на плато 1–1,2 млн тонн, и через 2-3 года начнется процесс увеличения численности сайры. Однако основные ее скопления, как предполагается наука, будут формироваться в районе Центральных и Северных Курил.

По тихоокеанскому кальмару наиболее перспективным для промысла остается Татарский пролив в районе Монерона, а также район северного Приморья. Роста же популяции, которая осваивается в Тихом океане, у Южных Курил, у тихоокеанского побережья Японии, в ближайшие три-четыре года ждать не следует.

Fishnews