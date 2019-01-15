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Учебные парусники «Седов» и «Крузенштерн» получили значительное бюджетное финансирование на реновацию и техническое переоснащение. Фото пресс-службы Росрыболовства

На «Седове» и «Крузенштерне» проведут масштабную модернизацию

Учебные парусники Росрыболовства «Седов» и «Крузенштерн» получили значительное бюджетное финансирование на реновацию и техническое переоснащение. В этом году оба барка завершат навигацию раньше обычного, затем их ждет ремонт и новые экспедиции.

Откроет навигацию 2019 г. «Седов». В марте барк отправится в юбилейный, сотый в своей учебной биографии, рейс с заходами в немецкий Бремерхафен и эстонский Таллин. Всего у «Седова» запланированы три экспедиции в наступившем году.

«Крузенштерн» выйдет в море двумя неделями позже – 4 апреля - и совершит два рейса. Судно посетит Канарские острова и примет участие в традиционных Днях порта в Гамбурге. В Германии к «Крузенштерну» присоединится «Седов». Затем два самых больших учебных парусника посетят порты Франции. В Руане состоится крупнейший фестиваль парусных судов L’Armada 2019, в Бордо - винный.

Впервые за многие годы барки получили значительное бюджетное финансирование на масштабную реновацию и техническое переоснащение, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В 2019 г. парусники пропустят участие в международных регатах и закончат навигацию сравнительно рано: «Крузенштерн» - в июле, «Седов» - в августе. Затем на обоих судах продолжится ремонт.

На «Седове» уже произведена ревизия такелажа и изменена конструкция мачт – это позволит проходить под мостами и высоковольтными линиями. На паруснике ведутся работы по замене судовых систем трубопроводов пресной воды и внутренних стальных конструкций корпуса (балластные танки, двойное дно). Сделан капитальный ремонт кают-компании и отсека проживания палубной команды. На 22 января запланирована постановка барка в док Светловского судоремонтного завода.

На «Крузенштерне» уже отремонтировали места общего пользования курсантского состава и экипажа. Предстоит замена главных и вспомогательных двигателей, аварийного дизель-генератора, опреснительных установок и пищеварных котлов на камбузе.

Ранее на встрече с журналистами руководитель Росрыболовства Илья Шестаков анонсировал масштабную программу экспедиций в 2019-2020 гг. учебного парусного флота, в состав которого входят «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».

«Все три парусника будут задействованы. Они втроем встретятся в самой ближайшей точке к Антарктиде в водах Аргентины, а дальше каждый пойдет по своему маршруту, - рассказал Илья Шестаков. - Маршруты предварительно определены, сейчас идет проработка совместно с МИД, чтобы не было никаких коллизий при заходе в иностранные порты».

Как уточнили в ведомстве, рейсы будут посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды. Серьезная работа будет проведена также в плане подбора и формирования экипажей парусников.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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