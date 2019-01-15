15 января 2019 года

Поправки для аквафермеров Крыма прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении изменения в закон об аквакультуре. Предприятия, работавшие в Республике Крым и Севастополе до присоединения этих регионов к России, смогут оформить рыбоводные участки без торгов.

Ранее документ рекомендовал к принятию комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки должны решить проблему с крымскими рыбоводами, которые работали еще при Украине.

Согласно законопроекту, такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования РВУ.

На пленарном заседании 15 января депутаты единогласно приняли законопроект во втором чтении. Рассмотреть документ в третьем чтении планируется 17 января.

Fishnews