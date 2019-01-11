11 января 2019 года

Крымские рыбоводы смогут переоформить участки

Профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект, позволяющий аквафермерам Республики Крым и Севастополя перезаключать договоры пользования РВУ на новый срок без торгов.

Проект изменений в закон об аквакультуре, принятый в первом чтении в июле прошлого года, 10 января рассмотрели на заседании комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Законопроект вводит норму, согласно которой рыбоводное хозяйство, действовавшее в Республике Крым и Севастополе до вхождения этих территорий в состав Российской Федерации, вправе заключить договор пользования участком на основании ранее выданных на него документов и без проведения конкурсов или аукционов.

Председатель комитета Николай Николаев отметил, что таким образом устраняется несогласованность, вызванная тем, что ранее деятельность этих предприятий велась в другой законодательной рамке. «Мы предоставляем право добросовестным рыбоводным хозяйством, которые работают на территории Республики Крым и города Севастополя, переоформить свои документы на осуществление аквакультуры в соответствии с действующим федеральным законодательством, невзирая на то, что у них была иная форма документации», - заявил Николай Николаев.

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание, что в законе об аквакультуре уже закреплено приоритетное право российских рыбоводов переоформить договор на пользование участком после завершения его срока, если все условия выполнялись. Проблема с крымскими пользователями возникла только из-за того, что договоры с ними не были заключены изначально.

«Эта норма касается большого количества хозяйств, сейчас это 74 участка», - рассказал Fishnews Василий Соколов, добавив, что поправки обеспечат справедливые условия для крымских рыбоводов и позволят им полностью войти в правовое поле, установленное законом об аквакультуре.

Он подчеркнул важность законопроекта для Крыма и Севастополя. «Не так много возможностей привлекать деньги в этот регион. Аквакультура является одним из тех направлений, которые именно приносят туда средства для существования и рабочие места, поэтому, конечно, считаем, что он должен быть принят», - заявил замглавы федерального агентства.

При этом часть пользователей уже потеряла права на свои РВУ в связи с истечением срока действия документов. Этим предприятиям придется участвовать в конкурсах.

«К сожалению, у нас в зоне риска 19 компаний - у них закончились договоры, - уточнил Василий Соколов. - Будем пытаться решать это как-то по-другому, в ручном режиме. Понятно, что будут конкурсные процедуры и определенные риски здесь существуют. Но мы приложим все усилия, чтобы те пользователи, кто намерен дальше продолжать работу и у кого закончились договоры, все-таки не пострадали».

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении и включить его в порядок работы Госдумы на 15 января. Депутаты также обратили внимание на необходимость мониторинга правоприменительной практики этого закона и попросили Росрыболовство и Минсельхоз не затягивать конкурсные процедуры по 19 «выпавшим» участкам. Василий Соколов подтвердил, что ведомство намерено оперативно провести все торги, причем предприятия, которые ранее работали на этих акваториях, будут иметь преимущество - с учетом производственных показателей и созданных рабочих мест.

Fishnews