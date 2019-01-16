16 января 2019 года

Требования контролеров пообещали пропустить через «гильотину»

Правительство заявило, что все требования для бизнеса подвергнут пересмотру – избыточные и неэффективные нормы отсекут. Регуляторы должны будут составить исчерпывающие перечни своих нормативных актов с учетом этапов их анализа.

Власти периодически выступают с заявлениями по проблеме необоснованных и устаревших требований к бизнесу и обещают навести в этой сфере порядок. На этот раз глава правительства Дмитрий Медведев высказался по этому поводу на Гайдаровском форуме в Москве, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

Количество требований, которые предъявляются к предпринимателям при проверках, необоснованно завышено, подчеркнул премьер. Нужно снизить нагрузку на бизнес и пересмотреть систему требований, прежде всего в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор, обратил внимание Дмитрий Медведев.

Решать эту задачу предполагается с помощью механизма «регуляторной гильотины». В прошлом году в правительстве уже заявляли о намерении запустить долгосрочную программу по пересмотру проблемных для бизнеса актов.

«Все те ранее действовавшие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований», - пообещал на этот раз премьер-министр.

По его словам, в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все требования. Дмитрий Медведев сообщил, что поручит аппарату правительства обеспечить подготовку дорожной карты для этой работы. Полученные нормы должны быть понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.

Комментирует Минэкономразвития

Нормативные акты планируется пересмотреть с широким участием всех заинтересованных сторон: экспертов, контролеров и регуляторов, а также предпринимательского сообщества, пообещал министр экономического развития Максим Орешкин.

При этом, по его словам, будет введен принципиально новый подход: если раньше шли от требований ведомств, то теперь требования будут классифицированы по видам бизнеса: ресторанный, отельный и т.д. «Если предприниматель хочет открыть новый бизнес в какой-либо сфере, то он должен видеть перед собой все требования, с которыми ему предстоит столкнуться, а также понимать, какие из них носят обязательный характер, а какие – рекомендательный», - цитирует Максима Орешкина пресс-служба Минэка.

Как сообщили в ведомстве, пересматривать требования собираются в плановом порядке. На первом этапе все регуляторы в установленный срок составят исчерпывающий перечень своих нормативных актов с учетом этапности их пересмотра, заявили в министерстве.

Fishnews