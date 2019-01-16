16 января 2019 года

ЭПЖ внедряется в отрасль

В 2019 г. Росрыболовство продолжит ввод в эксплуатацию электронного промыслового журнала на основных бассейнах и отработку механизма подачи ССД в отраслевую систему мониторинга.

Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» планируется в течение года постепенно вводить в эксплуатацию как на судах рыбопромыслового флота, так и на предприятиях, где добыча ведется с использованием маломерных судов или вовсе без них, а также в местах учета уловов ВБР на берегу.

Центру системы мониторинга рыболовства и связи совместно с управлением контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства поручено организовать эту работу с пользователями в Северном, Дальневосточном, Западном, Волго-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра, поставлена задача к 1 июля завершить комплекс мероприятий по организации подачи флотом, эксплуатирующим ЭПЖ, судовых суточных донесений в отраслевую систему мониторинга. ССД должны подаваться в форме электронного документа с усиленной электронной подписью без дублирования средствами радиосвязи.

Теруправлениям Росрыболовства поручено до 25 января довести до предприятий информацию о возможности применения ЭПЖ в 2019 г.

Передача данных о промысловой деятельности судов через ЭПЖ позволит значительно упростить весь процесс подачи ежедневной отчетности для рыбаков и исключит необходимость держать на судне большое количество разных документов в бумажной форме, подчеркнули в ЦСМС.

Fishnews