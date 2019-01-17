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Проект российского стенда на выставке Halieutis

Россия выступит с национальным стендом в Марокко

С 20 по 24 февраля российские компании примут участие в рыбохозяйственной выставке Halieutis в Агадире - крупнейшей на африканском континенте. Посетители международного салона смогут увидеть продукцию, которая добывается судами РФ в зоне Марокко.

Международный рыбопромышленный салон Halieutis в конце февраля в пятый раз пройдет в марокканском Агадире. В этом году он соберет более 250 компаний из 38 стран мира.

В церемонии открытия салона примет участие министр сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко Азиз Аханнуш и главы профильных ведомств из других государств. Российскую делегацию возглавит заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Ожидается, что Halieutis в этом году посетят более трехсот марокканских и иностранных официальных лиц и порядка 50 тыс. гостей.

В составе национального стенда РФ в выставке участвуют три компании, ведущие промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко, - «Норебо», ФЭСТ и «Магаданпромфлот», сообщили Fishnews в Expo Solutions Group.

На пространстве российской экспозиции площадью 70 кв. м в мультимедийном формате будет представлена информация о сотрудничестве России и Марокко в области рыбного хозяйства и о предприятиях, работающих в этом регионе. Посетителям продемонстрируют продукцию из водных биоресурсов -сардины, сардинеллы, ставриды, скумбрии и анчоуса, добываемых российскими судами в марокканских водах.

Кроме того, разрабатывается насыщенная деловая программа для укрепления и развития международных деловых контактов. Во время салона также пройдет презентация III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2019), которые состоятся 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Оператор Seafood Expo Russia 2019 и объединенного стенда России на Halieutis - компания Expo Solutions Group.

По информации Росрыболовства, в соответствии с межправительственным соглашением от 2016 г. промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко ведут семь российских судов. Квота, выделенная нашей стране на период с марта 2018 г. по март 2019 г. составила 128,5 тыс. тонн, из которых освоено уже около 100 тыс. тонн.

В ходе официального визита российской делегации в Агадир планируется провести четвертую сессию российско-марокканской смешанной комиссии, где будут утверждены правила добычи на четвертый, заключительный год действия соглашения. На встрече планируется проработать и проект текста соглашения на следующий четырехлетний период.

Fishnews

  • Проект российского стенда на выставке Halieutis
  • Проект российского стенда на выставке Halieutis
  • Проект российского стенда на выставке Halieutis
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    НазадМетки: выставкаросрыболовство
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