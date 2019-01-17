17 января 2019 года

Закон для аквафермеров Крыма прошел Госдуму

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий аквафермерам Республики Крым и Севастополя перезаключать договоры пользования РВУ на новый срок без торгов.

Поправки в закон об аквакультуре должны решить проблему с крымскими рыбоводами, которые работали еще при Украине. Такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования участком.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты единогласно приняли закон в третьем чтении 17 января. Теперь документ отправится в Совет Федерации и на подпись президенту.

Fishnews