18 января 2019 года

Наука получит новые данные о зимовке лососей

На Дальнем Востоке началась международная экспедиция по изучению жизненного цикла тихоокеанских лососей в зимний период, организованная в рамках Международного года лосося. Съемки ведутся на НИС Росрыболовства «Профессор Кагановский».

Научный рейс стартовал 11 января из Владивостока. НИС «Профессор Кагановский» направился в тихоокеанские воды за пределами исключительной экономзоны России. Во время экспедиции, которая продлится до апреля, планируется выполнить исследования в северо-западной и северо-восточной части Тихого океана с участием представителей научных организаций Канады, США и Японии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, 16 января экипаж НИС уже провел первые траления и получил позитивные результаты. До 30 января ученые планируют совершить 40-45 траловых станций. После окончания работ судно зайдет в Ванкувер для бункеровки.

14 февраля к экипажу присоединится иностранная научная группа для проведения траловой съемки в заливе Аляска. После 15 марта «Профессор Кагановский» вернется в Ванкувер, а затем займется донной траловой съемкой в районе Императорского хребта.

По данным Росрыболовства, совместно траловые станции двух съемок в СЗТО и СВТО покроют большую часть зимнего ареала тихоокеанских лососей. Это позволит получить данные об условиях зимовки как российских, так и американских стад, оценить влияние этих факторов на размер популяций и повысить точность прогнозов подходов лососевых к нерестилищам. А значит, и рекомендаций науки по возможному вылову.

Всего в течение 2019 г. подведомственные Росрыболовству институты проведут 28 лососевых рейсов.

Fishnews