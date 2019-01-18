18 января 2019 года

Рыбинспектор-взяточник не смог избежать наказания

Вступил в силу приговор бывшему госинспектору Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Наказанием за «крышевание» промышленного браконьерства стали семь с половиной лет строгого режима и штраф в 400 тыс. рублей.

Под суд попал бывший главный государственный инспектор Северокаспийского отдела рыбоохраны. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия, с ноября 2014 г. по октябрь 2016 г. инспектор систематически получал взятки от рыбопромышленников.

За деньги предприниматели могли беспрепятственно вести промысел в Чограйском водохранилище. В том числе взяткодатели могли нарушать установленные сроки вылова, использовать запрещенные орудия лова, превышать лимиты. Инспектор-взяточник не только не пресекал деятельность браконьеров, но и помогал им избегать ответственности в случае выявления нарушений другими должностными лицами.

По информации следственного управления, общая сумма взяток составила 330 тыс. рублей. Элистинскиий городской суд признал злоумышленника виновным по частям 3 и 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере и незаконное бездействие). Наказанием стали семь с половиной лет решения свободы в колонии общего режима. Помимо этого суд приговорил экс-инспектора к штрафу в 400 тыс. рублей и на четыре года лишил его права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также удовлетворен иск региональной прокуратуры о взыскании в доход государства 270 тыс. рублей, полученных в качестве взяток.

Защитник осужденного подал апелляционную жалобу и законность приговора проверили в Верховном суде Республики Калмыкия. Прокурор представил убедительные доказательства получения взяток и наказание оставили без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в 2017 г. состоялись два судебных процесса, по результатам которых (в январе и в июле), трем сотрудникам Волго-Каспийского теруправления вынесли приговоры за взяточничество.

Fishnews