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«Политкорректная» карта Японского моря. Фото M_T («Википедия»)

Сколько «имен» у Японского моря?

Токио принуждают к поиску компромисса с Сеулом и Пхеньяном о наименовании Японского моря. Результатом переговоров могут стать изменения на географических картах.

Международная гидрографическая организация (IHO) потребовала от Токио активизировать обсуждение с Сеулом и Пхеньяном вопроса именования Японского моря. Его в Южной Корее официально называют «Восточным морем», а в Северной – «Корейским восточным морем». Еще в 2017 г. на общем собрании IHO было принято решение о необходимости неформального обсуждения вопроса с названием моря между Токио, Сеулом и Пхеньяном до следующего общего собрания организации в 2020 г., пишет The Japan News.

Однако нежелание правительства Японии обсуждать этот вопрос привело к тому, что уже в 2018 г. секретариат IHO поторопил власти государства. Международная гидрографическая организация пригрозила вообще убрать название «Японское море» из своего издания «Границы океанов и морей» (Limits of Oceans and Seas), на которое ориентируются во всем мире при составлении морских карт.

По информации МИД Японии, Японское море называется так с первого издания «Границ океанов и морей» 1929 г. и вплоть до нынешней версии, утвержденной в 1953 г. Впервые Южная Корея официально подняла вопрос о переименовании моря в 1992 г. в ООН, объявив нынешнее название результатом колониального господства Японии на Корейском полуострове. Японцы тогда смогли отстоять свою позицию, указав, что это название используется на международном уровне с XIX в. В 2004 г., согласившись с аргументами Японии, ООН признала, что название должно оставаться прежним.

Тогда Южная Корея перенесла дискуссию в IHO, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме того, Сеул несколько изменил позицию, предложив не заменить название «Японское море», а одновременно именовать его и «Японским», и «Восточным». Результатом совместных усилий Сеула и Пхеньяна стало решение общего собрания IHO в апреле 2017 г. - о необходимости проведения неофициального обсуждения.

Ряд японских политиков уже прокомментировал требования организации. Так, главный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Япония, являясь ответственным членом IHO, проведет конструктивное обсуждение вопроса. Однако чиновник отметил, что, согласно официальной позиции, наименование «Японское море» является единственным признанным во всем мире, и нет необходимости его менять. Министр иностранных дел Таро Коно заявил, что не видит необходимости в таком обсуждении.

В ряде стран принимают во внимание трения между Сеулом, Пхеньяном и Токио по этому вопросу. Так, сервис «Гугл» уже сейчас предлагает двойное наименование Японского моря, прописывая «Восточное море» в скобках, а если поменять в настройках регион на Республику Корею, то море и вовсе станет называться исключительно «Восточным». Двойного именования придерживаются и в Приморском океанариуме во Владивостоке – комплекс посещают как японские, так и корейские туристы.

Вопрос о названии Японского моря является далеко не самым острым в японско-южнокорейских отношениях. К примеру, Сеул и Токио никак не могут поставить точку в споре о принадлежности островов Токто, которыми фактически владеет Южная Корея.

Fishnews
НазадМетки: владивостоккореяправительствояпония
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