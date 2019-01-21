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Выступает руководитель управления аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО Анастасия СТЕПАНОВА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

АзНИИРХ выступает за укрепление «смычки» с рыбоводами

Азово-Черноморский филиал ВНИРО (АзНИИРХ) предлагает укреплять сотрудничество между рыбоводными предприятиями и образовательными организациями. Для отработки навыков будущих специалистов могут использоваться рыбоводные центры филиала в Ростовской области и Крыму.

С инициативой по практической подготовке специалистов в сфере воспроизводства водных биоресурсов выступил Азово-Черноморский филиал ВНИРО (напомним, что теперь все рыбохозяйственные институты присоединены к базирующемуся в Москве ВНИРО).

В качестве площадки для отработки практических навыков будущим специалистам-рыбоводам АзНИИРХ предлагает свои рыбоводные центры в Ростовской области и в Крыму, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«Мы очень хотим, чтобы студенты - биологи, биохимики, гидрохимики, гидрологи, аквакультурщики - обратили внимание на прикладную науку, исследования в области воспроизводства водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне. Молодые таланты, молодые силы нужны в разработке новых технологий, оборудования для рыбоводной сферы», - отметила руководитель управления аквакультуры Азово-Черноморского филиала Анастасия Степанова.

Fishnews

  • Выступает руководитель управления аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО Анастасия СТЕПАНОВА. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • АзНИИРХ принял участие в Международной межвузовской научно-практической конференции в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы филиала
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