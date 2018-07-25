25 июля 2018 года

Отраслевую науку ждет большая реорганизация

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подписал приказ о присоединении отраслевых институтов к ВНИРО. Реорганизационные мероприятия должны завершиться до 1 октября 2019 г.

Реорганизацию масштабной сети рыбохозяйственных институтов предусматривает приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 23 июля 2018 г. № 322. К Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства (ВНИРО, Москва) решено присоединить 12 научных организаций:

– Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ, Ростов-на-Дону);

– Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО, Калининград);

– Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ, Московская область, поселок Рыбное);

– Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства (Госрыбцентр, Тюмень);

– Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО, Петропавловск-Камчатский);

– Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (КаспНИРХ, Астрахань);

– Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО, Магадан);

– Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО, Мурманск);

– Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО, Южно-Сахалинск);

– Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-Центр, Владивосток);

– Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ, Санкт-Петербург);

– Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов (НИИЭРВ, Красноярск).

При этом за ФГБНУ «ВНИРО» должны сохраниться основные цели деятельности этих учреждений.

Министр поставил Росрыболовству задачу обеспечить завершение реорганизационных мероприятий до 1 октября 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews. Федеральное агентство должно утвердить дорожную карту по реорганизации.

Контролировать исполнение приказа должен замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews