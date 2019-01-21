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Выгрузка готовой рыбопродукции в таре в порту Владивостока

Проблему с тарой обсудят на уровне ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия 25 января организует совещание по вопросу отнесения тароупаковки к судовым припасам. В обсуждении примет участие президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Проведет мероприятие член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Мукай Кадыркулов. Представители заинтересованных министерств и ведомств обсудят позиции государств – членов ЕАЭС по проекту решения «Об определении критериев отнесения тароупаковочных материалов, используемых на судах рыбопромыслового флота при производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов к товарам, используемым в качестве припасов». Документ был разработан с учетом информационных материалов, представленных Минфином России, а также предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения в рамках оценки регулирующего воздействия.

Вопрос отнесения тароупаковки к судовым припасам крайне важен для рыбодобывающих предприятий, обращают внимание в ВАРПЭ. На данный момент компании декларируют тароупаковку как судовые припасы, но это вызывает споры с таможенными органами вплоть до судебных разбирательств. Причина в том, что в Таможенном кодексе ЕАЭС отсутствует прямое указание об отнесении тароупаковки к судовым припасам. При этом очевидно, что тара необходима в процессе судового производства наравне с такими припасами, как топливо и вода, отмечают в отраслевом объединении.

«По мнению ВАРПЭ, единственным и достаточным критерием для определения термина «припасы» должно являться целевое назначение, предназначение судна, на борту которого находится декларируемая как припасы тара и упаковка. Подтверждения целевого назначения судна, как осуществляющего рыболовство, достаточно, чтобы считать припасами, находящиеся на борту тароупаковочный материал любого наименования и вида, предназначение которого обеспечить соблюдение нормативных требований к маркировке и упаковке пищевой рыбной продукции», - рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Процессы производства, хранения, перевозки пищевой рыбной продукции, включая требования к тарированию, упаковку, маркировке груза, ввозимого на территорию Российской Федерации в море на борту рыболовного судна, нормативно регламентированы и являются объектом государственного контроля и надзора, отмечают в ВАРПЭ. Поэтому предназначение, использование и потребление тары и упаковки в море на рыбодобывающем и рыбоперерабатывающем флоте прослеживаемо, проверяемо и подтверждается результатами контрольно-проверочных мероприятий на борту. По мнению ассоциации, определять дополнительные критерии к тароупаковочному материалу, используемому на рыболовных судах, было бы избыточно.

Fishnews
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