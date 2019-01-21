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Сейчас в Камчатском крае действуют ограничения по ставным сетям

С запретом на сети отправились разбираться в суд

В прошлом году в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна были предусмотрены ограничения по использованию ставных сетей в Камчатском крае. За этим последовали судебные разбирательства.

Как следует из материалов дела, ООО «Дары Камчатки» обратилось в краевой арбитражный суд с иском к Северо-Восточному теруправлению Росрыболовства. Компания добивалась внесения изменений в договор, который был заключен на рыбопромысловый участок в 2008 г.: через заключение допсоглашения установить, что орудия лова – это «все орудия лова, разрешенные правилами рыболовства».

Затем в качестве соответчиков были привлечены министерство рыбного хозяйства Камчатского края (затем компания от исковых требований к региональному ведомству отказалась) и Федеральное агентство по рыболовству.

В ноябре 2018 г. Арбитражный суд Камчатского края отказал «Дарам моря» в удовлетворении исковых требований. Компания обжаловала это решение в Пятый арбитражный апелляционный суд, сообщает корреспондент Fishnews.

Истец, как сказано в постановлении суда апелляционной инстанции, полагает, что договор на РПУ заключен в порядке, установленном постановлением правительства от 14 апреля 2008 г. № 264, которое не предусматривало ограничения орудий лова. Компания указывает, что изменения правил рыболовства не позволяют ей работать, и это обстоятельство она не могла предвидеть, когда заключала договор.

Договор на участок в Усть-Большерецком районе заключен на срок до 2 июня 2028 г., говорится в постановлении. При этом орудия лова ограничены закидными неводами и ставными сетями. Указано, что, согласно одному из пунктов договора, не допускается изменение его существенных условий. В том числе тех, что были указаны в извещении о проведении конкурса, в конкурсной документации и заявке на участие.

Согласно материалам дела, истец не раз обращался в СВТУ с предложением изменить договор. Один из аргументов – в связи с внесением поправок в правила рыболовства использовать ставные сети запрещено, а работать закидными неводами в силу рельефа и климатических условий неэффективно.

Однако решение Арбитражного суда Камчатского края в обжалуемой части решено было оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В постановлении, в частности, отклоняется довод заявителя о том, что есть основания для изменения договора в связи с внесением изменений в законодательство, «поскольку изменение законодательства в сфере осуществления рыболовства не является существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора». «Заключив договор на длительный срок, каждая из сторон приняла риск возможного изменения условий взаимодействия участников правоотношений в сфере использования водных биологических ресурсов», - указали в суде.

«…Правила рыболовства устанавливают ограничения деятельности, связанной с особенностями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, стороны обязаны руководствоваться разрешенными для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна орудиями лова независимо от предусмотренных договором указаний. Кроме того, у истца осталась возможность осуществлять добычу водных биоресурсов закидным неводом в соответствии с условиями договора», - отмечено в постановлении.

Судебный акт может быть обжалован в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Камчатского края в течение двух месяцев.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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