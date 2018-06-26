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Президент Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС

Изменения по ставным сетям: что думают сторонники ограничений?

Не все предложения рыбацкого сообщества отражены в ограничениях по использованию ставных сетей в Камчатском крае, однако начало изменениям положено и хочется надеяться, что эти шаги дадут результат, заявили в Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки.

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вступают в силу с 1 июля. В новый документ включили и ограничения по использованию на промысле тихоокеанских лососей в Камчатском крае ставных сетей.

Запрет на использование этих орудий лова при добыче на участках во внутренних морских водах и в территориальном море установили на восточном побережье – Петропавловско-Командорская подзона (за исключением акватории Авачинской губы, Авачинского и Кроноцкого заливов), Карагинская подзона, Западно-Беринговоморская зона. На западном побережье не допускается применение ставных сетей при промысле лососей в Камчатско-Курильской (в границах Камчатского края), Западно-Камчатской подзонах (в границах Камчатского края, южнее 54 градуса северной широты).

На промысле тихоокеанских лососей во внутренних морских водах и территориальном море в остальных районах Камчатского края не допускается:

- использовать ставные сети одновременно с другими орудиями добычи на одном рыбопромысловом участке;

- применять сети длиной более 120 м и высотой более 9 м;

- ловить без интервалов между сетями менее 120 м при их установке в одну линию;

- вести добычу с расстояниями между сетями или порядками сетей менее 120 м;

- устанавливать на одном участке более 20 сетей;

- устанавливать сети в шахматном порядке.

Использование ставных сетей, напомним, стало одной из дискуссионных тем на Камчатке. По проблемному вопросу выступали рыбопромышленники, федеральные и краевые власти и наука. В частности, аргументы в пользу жестких ограничений ставных сетей приводили в Ассоциации рыбопромышленных организаций западного побережья Камчатки.

Новые правила предусматривают запрет в Камчатско-Курильской подзоне и в Западно-Камчатской подзоне южнее 54 градуса северной широты. Рыбацкое сообщество между тем предлагало не допускать применение ставных сетей до 56 градуса, так как только выше не получается вести промысел неводами из-за сильных течений, прокомментировал изменения президент ассоциации Алекс Раманаускас.

«Тем не менее думаю, всегда нужно с чего-то начинать. Предстоящая путина считается урожайной, полагаю, сетной промысел не будет эффективнее добычи ставными неводами и сильно не повлияет на ситуацию. Но в преддверии будущих лет хотелось бы, чтобы опыт с запретом принес положительный результат. И хотя бы в Камчатско-Курильской подзоне удалось сохранить ценные виды рыб», – заявил собеседник Fishnews.

Руководитель ассоциации отметил, что бесконтрольный промысел жаберными сетями бьет прежде всего по запасам кижуча, кеты, нерки. «Отраслевая наука проанализировала уловы сетных орудий промысла, в том числе оценила качественный состав. Выяснилось, что изымаются как раз те виды лососей, о которых я сказал. Мое мнение – это свидетельствует о том, что происходит порча улова, которая нередко приводит и к сокрытию, либо орудия лова работают выборочно. И то, и другое неприемлемо. Так что рассчитываем на изменения», – подчеркнул Алекс Раманаускас.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакижуч
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