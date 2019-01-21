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Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Приморское предприятие РК «Восток-1» обратилось в редакцию Fishnews с письмом в ответ на сюжеты, которые прошли по центральным телеканалам в последние недели.

«В телевизионных сюжетах сторонники аукционов заявляют о том, что предприятия, работающие по историческому принципу распределения квот, не получают развития и трудятся там «не нормальные люди».

Мы желаем показать, что дела обстоят совсем не так, действия авторов сюжетов не соответствуют действительности, и демонстрируем реальную ситуацию на примере нашей компании», - говорится в обращении, которое пришло на имя председателя совета директоров медиахолдинга Fishnews, члена Общественного совета при Росрыболовстве Эдуарда Климова от РК «Восток-1».

В компании обратили внимание, что на аукционах, проводимых государством в начале 2000-х и в последующие годы, она приобретала права на добычу водных биоресурсов, которые не были востребованы среди предприятий, и продукция из них в торговле не имела спроса. Это глубоководные объекты промысла: рыба семейства тресковых – макрурусы, и крабы-стригуны красный (японикус) и ангулятус.

«Взяв на себя обязательства по вылову этих объектов, компания должна была в первую очередь осваивать новый для всех глубоководный промысел на глубинах от 1 тыс. метров и ниже и, во-вторых, продвигать новую продукцию на рынках, что является очень сложным мероприятием», - подчеркнули авторы обращения. Отмечено, что «Восток-1» - это пионер глубоководного промысла в России.

Приводятся в письме и социально-экономические показатели компании: «За последние 10 лет объем инвестиций в развитие предприятия превысил 40 млн долларов. Уловы водных биоресурсов за годы действия исторического принципа удалось нарастить в два раза.

По итогам 2016 года РК «Восток-1», согласно рейтингу департамента рыбного хозяйства Приморского края, занял первое место среди предприятий рыбного хозяйства Приморья. Основными показателями при оценке деятельности предприятий были производство, заработная плата и налоговая отдача.

За 2018 год выпущено товарной продукции на сумму 3,8 млрд рублей, прибыль составила 550 млн рублей.

Средняя заработная плата - почти 150 тыс. рублей в месяц, и этот показатель постоянно увеличивается. За десять лет действия исторического принципа число рабочих мест выросло с 200 до 1000, это в том числе и высококвалифицированные специалисты, освоившие работу на глубоководном промысле.

На постоянной основе выплачивается годовая премия работникам предприятия, в 2018 году она составила почти 85 млн рублей. Это более 2% годового дохода компании.

Работой обеспечиваются и коллективы партнеров по маркетингу, судоремонту, изготовителей снабжения для флота и поставщиков топлива и других материалов. Это десятки тысяч работающих и членов их семей.

Создавая рабочие места на предприятии и в смежных отраслях, компания выполняет приоритетную государственную задачу – закрепление населения на Дальнем Востоке России.

Отчисления в бюджет по всем видам фискальных сборов составляют порядка 600 млн рублей в год. По показателю уплаты налогов с одной условной тонны вылова предприятие держится в лидерах несколько лет, хотя работает не на самых рентабельных объектах промысла – глубоководном крабе и глубоководной рыбе.

Компания изыскивает средства для оказания благотворительной и спонсорской помощи различным общественным организациям и учебным заведениям, в частности, Дальрыбвтузу, ВМРК и Морскому колледжу МГУ им. Невельского, имеет собственную программу поддержки пенсионеров.

На протяжении всего своего существования РК «Восток-1» вкладывает значительные средства в научные исследования, в частности, плотно взаимодействует с ТИНРО-Центром. В 1992 году, когда обрушился Внешэкономбанк, а государственный бюджет отрасли остался без средств, наше предприятие безвозмездно спонсировало ТИНРО с апреля по октябрь, выплачивая ежемесячно по 10 млн рублей, всего было выплачено 62 млн рублей. Они были направлены на выплату заработной платы коллективу и оплату научных экспедиций в течение полугода.

Поддержка отраслевой науки и сотрудничество с ней продолжаются и сейчас. Финансирование совместных научно-исследовательских проектов составило 1,5 млн долларов из средств РК «Восток-1».

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.
НазадМетки: дальний востоккрабросрыболовство
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