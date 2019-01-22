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Регулятор и общественность пересмотрят контроль в рыболовстве

Регулятор и общественность пересмотрят контроль в рыболовстве

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предприятия планируется освободить от избыточных и устаревших требований. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников примет участие в инвентаризации видов контроля в рыболовстве.

Напомним, в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности правительство утвердило план трансформации делового климата. Предстоит систематизировать и актуализировать требования к бизнесу, отменить излишнюю детализацию и устаревшие нормы и правила. Будет усовершенствован и порядок введения новых требований.

Уже в феврале федеральные ведомства должны освежить для каждого вида госконтроля перечни нормативно-правовых актов с указанием конкретных требований, соблюдение которых проверяется.

Для усовершенствования государственного контроля ранее ведомства ввели проверочные листы, призванные избавить бизнес от превышения полномочий со стороны контролеров. Теперь эти чек-листы также будут актуализировать совместно с объединениями предпринимателей.

Предложения по снятию административных барьеров и устаревших требований к предприятиям отрасли разработает и Росрыболовство. Ведомство уже сообщило о намерении вместе с рыбацкими объединениями проинвентаризировать все существующие виды контроля при осуществлении рыболовства.

Между тем, как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в 2018 г. национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» изучил регуляторную политику в отечественной рыбной отрасли. Исследование проводилось для выявления наиболее проблемных для развития отрасли точек в нормативно-правовом регулировании и контрольно-надзорной деятельности органов власти в рыбохозяйственной сфере.

Анализ показал, что в 55 нормативных правовых актах выявлено 550 потенциальных избыточных, устаревших и дублирующих требований, привели данные в ВАРПЭ. На основании исследования НИУ «ВШЭ» подготовил предложения по дерегулированию в отрасли, в том числе по применению риск-ориентированного подхода.

«Существующие избыточные или устаревшие требования контрольно-надзорных органов зачастую приводят к потере промыслового времени, простоям судов и, как следствие, к финансовым потерям предприятий рыбохозяйственного комплекса. Актуализация регулирующих отрасль нормативно-правовых актов поможет предприятиям работать эффективнее. Для объективной оценки ситуации в вопросе КНД в рамках исследования ВАРПЭ и Высшая школа экономики организовали серию панельных дискуссий и интервью. К участию привлекли все заинтересованные стороны, в том числе государственные ведомства и независимых экспертов. ВАРПЭ направила подробные результаты исследования в Росрыболовство с предложением использовать эти материалы при подготовке доклада об отмене устаревших, избыточных и дублирующих требований в нормативно-правовом регулировании и контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Также ассоциация обратилась в Росрыболовство с просьбой организовать обсуждение предложений по дерегулированию рыбохозяйственной отрасли, в том числе по применению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности совместно рыбохозяйственными объединениями и экспертным сообществом», - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Fishnews

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