18 января 2019 года

Правительство наметило работу по улучшению госконтроля

Правительство определило дальнейшие шаги по совершенствованию делового климата. Планируется вернуться к принятию закона о госконтроле и актуализировать наборы требований к бизнесу.

Распоряжением от 17 января 2019 г. № 20 правительство утвердило план «Трансформация делового климата». Документ подготовило Минэкономразвития.

Действовать предполагается по 12 направлениям. Среди них - технологическое присоединение к инженерным сетям, международная торговля и экспорт, налоговое администрирование, контрольно-надзорная деятельность.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число целей по направлению контроля и надзора вошел целый блок по обязательным требованиям. Предполагается:

- систематизировать и актуализировать требования, сократить их;

- выявить и отменить излишнюю детализацию, устаревшие нормы и правила;

- усовершенствовать порядок введения новых обязательных требований.

Ранее на Гайдаровском форуме в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все требования к бизнесу планируется пропустить через «регуляторную гильотину» и исключить таким образом избыточные и неэффективные нормы.

Уже в феврале федеральные ведомства, занимающиеся контролем и надзором в соответствии с законом о защите прав предпринимателей, должны актуализировать перечни нормативно-правовых актов или их отдельных частей для каждого вида госконтроля (надзора) с указанием конкретных требований, соблюдение которых проверяется. Количество требований должно быть таким образом оптимизировано.

Для того чтобы усовершенствовать госконтроль, федеральные ведомства ранее ввели проверочные листы – списки контрольных вопросов для использования при плановых проверках. Ответы должны однозначно говорить о соблюдении или несоблюдении требований. При этом нельзя выходить за рамки установленного перечня вопросов. Формы таких списков утверждены, например, Россельхознадзором для федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).

Теперь проверочные листы должны быть актуализированы, причем с участием объединений предпринимателей.

Власти собираются вернуться к принятию федерального закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ. С его помощью планируется в том числе внедрять риск-ориентированный подход. Также предполагается закрепить механизм, согласно которому нормативные правовые акты, принятые до 2010 г. и содержащие обязательные требования, должны быть переутверждены с соблюдением оценки регулирующего воздействия (так называемая процедура ОРВ).

Предполагается, что в июне 2019 г. закон должен быть принят Госдумой, а в сентябре – рассмотрен Советом Федерации.

По информации ВАРПЭ, Росрыболовство собирается совместно с рыбацкими объединениями проинвентаризировать все существующие виды контроля при осуществлении рыболовства.

Fishnews