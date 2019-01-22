22 января 2019 года

Ученые напомнили о лягушачьей угрозе

В Волжско-Каспийском филиале ВНИРО обратили внимание на работу 1938 г. о питании озерной лягушки. Исследования показали, что она представляет серьезную угрозу для рыбного хозяйства, истребляя молодь ценных видов.

Рацион требовалось уточнить

Исследование М.С. Идельсона и И.К. Вонокова «Питание озерной лягушки (Rana ridibunda Pallas) на полойных водоемах дельты р. Волги и необходимость ее истребления» опубликовано в Трудах Волго-Каспийской научной рыбохозяйственной станции (бывшей Ихтиологической лаборатории) (том VIII, выпуск I) в 1938 г.

В литературном обзоре представлен ряд источников, авторы которых указывали на поедание лягушками молоди рыб, но не приводили никаких конкретных количественных данных. А другой ученый – В.А. Сигов - на основе результатов исследований в карповых прудах Воронежской области исключал возможность вреда от лягушек рыбному хозяйству, утверждая, что малька заглатывается ничтожно мало.

Для разрешения вопроса авторы работы провели исследования в дельте Волги. Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, материал по питанию озерной лягушки собирали в 1936 г. на опытном ильмене Лощина и в ерике Малом Чилимном, расположенных на левом берегу реки Бахтемир в 27 км от Астрахани. Наблюдения проводили с начала мая по конец июля, в утренние и вечерние часы (во время наиболее интенсивного питания). Также специалисты производили учет плотности лягушек в ильмене.

Не комарами едиными

В ходе эксперимента выяснилось, что после икрометания - во второй декаде июня - лягушки перемещались ближе к берегу, где в этот период наблюдались большие концентрации молоди рыб (в основном воблы). Можно считать, что это перемещение после размножения со скоплением лягушек вдоль берегов является кормовой миграцией, отметили ученые.

При перераспределении лягушек на различных участках ильменя плотность их в среднем составляла 11,65 шт./100 м2, или 1165 шт. на 1 га. Эта величина была характерна для других полойных водоемов всей средней зоны дельты Волги.

В питании лягушек с начала мая и до середины июня преобладали насекомые (72%), затем до середины июля – головастики (43%), молодь рыб составляла 29%, насекомые – 15%.

Однако в три последние пятидневки июля в питании лягушек доля молоди рыб возросла до 73%. Суточное потребление молоди рыб одной лягушкой колебалось от 10 до 18 штук.

Исследования показали, что за полойный период с 1 га залитой площади ильменя лягушки истребили 110 тыс. экземпляров молоди. 75,4% из них составила вобла, 6,3% - сазан, 1,3% - лещ, 3,7% - густера и 13,3% - уклея. В целом это 58,7% от количества спущенной с ильменя молоди.

В то же время на опытном ильмене Тузуклей, где концентрация молоди (38 тыс. штук на гектар) была примерно в 4 раза меньше, чем на Лощине, лягушки съели 36% спущенной молоди. Особо отмечается ничтожность значения лягушки как истребителя комаров в дельте.

В работе отмечено, что поедается в основном крупная, жизнеспособная молодь рыб: вобла размером 20-40 мм, сазан от 20 до 67 мм. Хищничество лягушек продолжается в реке при скате и концентрации молоди вдоль берега, а также в остаточных водоемах на нерестилищах. Результаты исследований свидетельствовали о существенном негативном вкладе лягушек в естественное воспроизводство и их вреде для рыбного хозяйства.

Пищевую цепочку предложили скорректировать

Исследователи предложено частичное истребление этих земноводных на нерестилищах, особенно на водоемах рыбхозов. Это позволило бы, по мнению авторов работы, свести отход молоди до минимума. Указаны возможности использования лягушек в качестве корма в прудовом хозяйстве, с учетом работ профессора Арнольда из ВНИОРХа. Отмечено использование биомассы амфибий как кормовой базы для орнитофауны и сома по материалам Астраханского госзаповедника. Предложено рассмотреть возможности экспортного потенциала ресурса с учетом гастрономических вкусов западных стран.

Меры борьбы с головастиками сводились к сбору икры лягушек в водоемах и ее уничтожению. Организовывался отлов земноводных и реализация их за рубеж, в частности во Францию.

Проблема сохранения потомства промысловых видов рыб и выедания его хищниками в первый год жизни на естественных нерестилищах и, особенно, на нерестово-выростных хозяйствах остается актуальной и в современный период, обратили внимание в КаспНИРХ.

Fishnews