24 января 2019 года

Эдуард Климов: При помощи телевизора можно обмануть обывателя, но не рыбаков

Экстренное заседание Общественного совета при Росрыболовстве состоится 28 января. Главный и единственный вопрос, который предстоит обсудить, - беспрецедентная информационная атака на отрасль со стороны центральных телевизионных каналов.

Как инициатор внеочередного заседания, я хочу поблагодарить членов совета за активную поддержку, а также его председателя Германа Зверева. Благодаря оперативным организационным действиям стало возможным подготовить экстренное заседание в кратчайшие сроки. Причем необходимо отметить: это мероприятие состоится в Общественной палате Российской Федерации.

По моему мнению, в заседании должны принять участие и представители тех рыбопромышленных компаний, чья репутация была подвергнута сомнению в телевизионных сюжетах. Разумеется, не для того, чтобы оправдываться: почему их шельмуют - все коллеги прекрасно знают. Просто они первыми попали под пресс. И им нужна наша поддержка.

Эдуард Климов, член Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству

Fishnews