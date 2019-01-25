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Эскиз Багаевского гидроузла. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

АзНИИРХ: Строители Багаевского гидроузла загрязнили Дон нефтью

В районе строительства Багаевского гидроузла на реке Дон произошел разлив топлива. Специалисты АзНИИРХ выявили 20-кратное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды.

В Ростовской области возле станицы Манычской 2 января затонул малый земснаряд, участвовавший в строительстве Багаевского гидроузла. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ). Сотрудники поста службы госмониторинга водных биоресурсов и среды их обитания немедленно зафиксировали происшествие. Они обнаружили вытекание топлива из затонувшего земснаряда, пробы загрязненной воды отправили на анализ.

Служба госмониторинга АзНИИРХ отмечала вытекание нефтепродуктов из затонувшего судна на протяжении недели. По факту происшествия начала проверку Багаевская районная прокуратура.

Сотрудники филиала отмечают, что результаты анализов проб говорят о значительном ущербе, который нанес экосистеме Дона разлив топлива. При этом на строительстве Багаевского гидроузла сотрудники службы госмониторинга позже фиксировали и другие происшествия с техникой: пожар на другом земснаряде, трактор, который утопили, а затем под покровом ночи спешно вытащили, отметили в пресс-службе института.

Напомним, Багаевский гидроузел возводят для решения проблемы маловодности Дона и сохранения навигации на реке. Предполагается, что это гидротехническое сооружение гарантирует глубину судоходных путей до 4 м. Из-за предполагаемого ущерба рыбным запасам Дона и подтопления населенных пунктов ранее против этого строительства выступали представители рыбохозяйственной науки (АзНИИРХ, ЦУРЭН) и активисты-экологи.

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