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Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Леонид Маковецкий: Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Уменьшить число трагедий на зимней рыбалке можно только воспитанием соответствующей культуры поведения со школьного возраста, уверен главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

В Приморье, как и во многих других регионах страны, в разгаре сезон зимней рыбалки. Но ответственно к ней относятся не все: зачастую людей даже не волнует толщина льда – на него выходят сразу, как вода замерзла, а то и выезжают на машинах. Из года в год трагедии повторяются, но азартных рыболовов это не останавливает.

«Рыбаки гибнут при становлении льда, но чаще – при сходе: до последнего выжидают, сидят на льдинах либо на тонком льду. Подходит рыба, они пытаются взять последний улов, что приводит к трагедиям. В среднем у нас в Приморском крае так тонет от 8 до 15 человек в год», - отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид Маковецкий в интервью Fishnews.

Он подчеркнул, что человек должен придерживаться всех предупреждений, знать, что в районе безопасно. «Как только начинается потепление или ветер, нужно сворачиваться. На льду очень быстро получаешь обморожение, даже можешь этого не почувствовать сразу, ведь лед держит свою температуру, она не такая как на берегу. Естественно, нужно соответственно одеваться и следить за одеждой детей», - обратил внимание глава региональной ГИМС.

По его словам, к трагедиям приводит пренебрежение предупреждениями. «Объявляют, что идет потепление, ветровые нагрузки, или снежные заряды – просят не выходить на лед, но люди думают, что это все не для них, а для кого-то другого», - констатировал собеседник Fishnews.

Он считает, что исправить ситуацию можно только воспитанием культуры поведения, в том числе в сфере любительского подледного лова. «Мы на постоянной основе работаем с детьми на уроках безопасности, инспекторы проводят занятия уже с начальных классов, - рассказал Леонид Маковецкий. - Есть много различных форм донесения – игры, медиа, в различных вариациях показываем, пытаемся донести культуру поведения на льду, на снежных, на лыжных трассах - чтобы это закралось в подсознание, в воспитание маленького человека. И когда ребенок станет взрослым, он будет более внимательно относиться к предупреждениям, которые доносят через прессу, телевидение и так далее».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ
  • Сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Приморскому краю
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