28 января 2019 года

Украина вновь сбавила цену «Норда»

Киевские власти предпринимают третью попытку продать российский сейнер «Норд». Электронные торги запланированы на 11 февраля. По сравнению с первым аукционом цена снижена почти на 16%.

Сначала судно продавали за 1,63 млн гривен (около 3,8 млн рублей). После неудачи на повторные торги сейнер выставили за 1,47 млн гривен (около 3,5 млн рублей). На предстоящих торгах стартовая цена лота составит 1,36 млн гривен (около 3,2 млн рублей). Таким образом, по сравнению с первой попыткой стоимость снижена более чем на 16%, сообщает корреспондент Fishnews.

Продажа судна объясняется слишком высокими расходами на его содержание под арестом. Напомним, что российские власти считают задержание российского сейнера незаконным. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот акт «силовым захватом».

Fishnews