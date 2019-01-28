28 января 2019 года

Год лосося шагает по стране

В этом году в Хабаровском крае пройдет детский экологический симпозиум, посвященный Международному году лосося – проекту, направленному на изучение и сохранение важнейшей рыбы.

Участие в «лососевом симпозиуме» примут дети и педагоги из Хабаровского и Приморского краев, Томской области, Китая, Республики Корея и Японии, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минприроды.

Напомним, что Международный год лосося открыли в сентябре 2018 г. на площадке второго Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. До конца 2019 г. во всем мире будут проходить мероприятия по сохранению лососевых.

Инициативу поддерживает и Хабаровский край. Мероприятия, связанные с защитой водных биоресурсов и водоемов, традиционны для природоохранных, образовательных и культурных учреждений региона. Ежегодно в крае побережья очищают от мусора, проходят акции «Сохраним кету потомкам», «День мигрирующих рыб», «Эколята и Молодые защитники природы сохраняют реки и их обитателей». Просветительская работа включает экологические уроки в школах, экскурсии в музеи, на рыбоводные завод, выставки фотографий и книг в библиотеках.

В 2017 г., в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, в Хабаровском крае выпустили наглядное методическое пособие «Лососевая азбука». Ее создал коллектив творческой художественной мастерской «Фантазеры» (город Советская Гавань). Над «Азбукой» активно работали ребята 14-17 лет. Электронную версию книги можно скачать на сайте министерства природных ресурсов края.

Fishnews