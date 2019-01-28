28 января 2019 года

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Специалисты прогнозируют, что предстоящий в 2020 г. переход мирового флота на низкосернистое топливо неизбежно приведет к многочисленным проблемам при эксплуатации судового оборудования. Как защитить двигатели, рассказали на семинаре во Владивостоке.

К настоящему времени в районах контроля за выбросами в атмосферу вредных веществ (Emission Сontrol Area, ECA) содержание серы в топливе не должно превышать 0,1%. Для флота, работающего в остальных регионах Мирового океана, пока допускается содержание 3,5% серы в топливе, однако с 1 января 2020 г. эта планка снизится до 0,5%.

«До вступления в силу новых ограничений и перехода на новые виды топлива осталось меньше одного года, – напомнил директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин. – Конечно, кто-то относится к этому скептически, надеясь, что его это не коснется, однако напрасно. На самом деле это затронет всех».

Переход на топливо с низким и ультранизким содержанием серы будет непростым, уверен эксперт. «Качество топлива с появлением новых видов последовательно снижается, – отметил он. – Проблема номер один – это абразивные частицы в тяжелом топливе и осадок в легком. Из-за абразивных частиц детали стачиваются за считанные часы, как от наждачной бумаги, а от выпадения шлама происходит засорение фильтров и сепараторов, заклинивание топливных насосов высокого давления и форсунок».

«Для максимально эффективного использования энергии топлива, для защиты судового оборудования от износа и аварий, необходимы знания и должная организация работы, - подчеркнул Алексей Сёмкин. – Это поможет в новых условиях заниматься грамотной эксплуатацией силового оборудования, не прерываемой постоянными аварийными ремонтами».

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