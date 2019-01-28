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«Восток-1» предложил ВГТРК разобраться в ситуации

Приморская компания «РК «Восток-1» обратилась к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву. По мнению рыбопромышленного предприятия, необходимо провести в медиахолдинге служебное расследование.

Причиной для обращения РК «Восток-1» к руководству ВГТРК послужил январский телесюжет «Кто помогал крабовому королю вести бизнес».

В письме отмечено, что коллектив рыбопромышленного предприятия с уважением относится к профессиональной деятельности журналистского коллектива медиахолдинга, однако показанное в программе вызвало возмущение. «Для нас появление таких «журналистских расследований» прямое оскорбление и попытка унижения нашего человеческого достоинства. Рассматриваем это как информационную дискриминацию нашей компании и отрасли в целом», – говорится в обращении.

Руководство РК «Восток-1» указывает, что получило массу возмущенных откликов от работников отрасли, знающих компанию, и от работников ее флота.

«По нашему мнению, журналисты при съемках видеоматериалов возле офиса предприятия «Восток-1» и места проживания члена совета директоров компании Александра Передни вели себя развязано и провокационно, до этого сюжета на вашем канале также выходили репортажи с негативной информацией о нашем предприятии, в лице членов совета директоров Шегнагаева Валерия Харитоновича и Передня Александра Александровича», – обратился «Восток-1» к руководителю ВГТРК.

В письме приводится информация о приморской компании. В частности, указано, что «Восток-1» занимается промыслом не королевских, а глубоководных крабов – «самых дешевых среди всех крабов, добываемых в России в промышленных масштабах».

«В отношении нашей компании нет возбужденного уголовного дела по контрабанде камчатского краба в КНР», – заявили на предприятии.

При этом в «Востоке-1» считают, что это «не просто ошибка журналиста, это намеренное искажение фактов, а точнее, распространение информации, которая является недостоверной».

В обращении указали и на другие материалы федеральных каналов о работе целого ряда предприятий и отрасли в целом. Компания видит в этом попытку передела бизнеса: «Считаем, что размещение негативной и недостоверной информации о группе лиц, являющихся участниками оборота долей квот, может использоваться для перераспределения прав на вылов в пользу заинтересованных в этом лиц, что принесет им материальную выгоду».

Такую логику в «Востоке-1» полагают вполне оправданной, учитывая ажиотаж вокруг предложений об отмене исторического принципа и перехода на аукционы.

Компания попросила руководителя ВГТРК назначить служебное расследование на предмет выявления коррупции среди сотрудников, имеющих отношение к съемкам и выходу сюжета в эфир.

При этом «Восток-1» заверил, что всегда готов сотрудничать с журналистами ВГТРК на тему освещения работы отрасли – «только по-честному и правдиво», брать журналистов на суда, давать комментарии.

В обращении также приводится ссылка на письмо о работе рыбопромышленной компании, которое 18 января было опубликовано в Fishnews.

Александр Передня сообщил Fishnews, что примет участие в расширенном внеочередном заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Встречу совета решено было организовать, для того чтобы прояснить ситуацию в рыбной отрасли.

Обращение РК «Восток-1» к генеральному директору ВГТРК – в прикрепленном файле.

Fishnews
НазадМетки: крабросрыболовствоуголовное дело
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