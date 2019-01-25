25 января 2019 года

Общественный совет сменил место встречи

Вместо Общественной палаты РФ внеочередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве пройдет в здании ведомства на Рождественском бульваре.

Ранее расширенное заседание Общественного совета при Росрыболовстве планировалось организовать 28 января на площадке Общественной палаты. Члены ОС собирались обсудить развернутую в СМИ кампанию по дискредитации отечественной рыбной отрасли и выработать позицию в связи с прозвучавшими обвинениями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в четверг стало известно, что мероприятие переносится в Федеральное агентство по рыболовству.

Fishnews