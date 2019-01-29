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Вопросы качества продукции обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по реализации соответствующей стратегии. Встречу провел вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы правительства

Качество продуктов питания хотят повысить новыми законами

Готовится проект изменений КоАП, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение требований «пищевых» техрегламентов. Также вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что нужно создавать «черные списки» физических лиц, организующих недобросовестные предприятия.

В российское законодательство внесут ряд изменений в сфере качества пищевой продукции. Эти вопросы обсуждались на заседании межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г. Встречу провел вице-премьер Алексей Гордеев.

Четкое нормативное определение качества пищевой продукции на сегодняшний день отсутствует. Первые подходы к терминологическому закреплению понятий «качество пищевой продукции», «безопасность пищевой продукции энергетическая», «пищевая ценность продукции», «потребительские свойства пищевой продукции» как раз и сформированы в стратегии. Соответствующие подходы должны быть закреплены в национальном и наднациональном законодательстве в рамках ЕАЭС.

Также стоит задача разработать меры стимулирования промышленности и льготного финансирования предприятий, производящих продукты питания нового поколения с заданными характеристиками качества.

Предполагается усилить ответственность недобросовестных производителей за ненадлежащее качество продукции, нарушение требований технических регламентов. Одна из таких мер – возможность изъятия технического оборудования в случае повторного нарушения. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции» разработан по поручению президента, находится в высокой степени готовности и в установленном порядке будет внесен в правительство, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Все производители должны понимать свою ответственность перед потребителем за безопасность и качество продукции, в том числе введение покупателей в заблуждение относительно состава производимых продуктов – то, что написано на этикетке, должно соответствовать тому, что есть по факту. Сейчас главная проблема заключается в том, что эту ответственность производители не несут», – заявил Алексей Гордеев.

Он отметил, что нужно выявлять физических лиц, которые учреждают недобросовестные предприятия, чтобы такие люди попадали в «черные списки», а «не создавали дальше новые предприятия, пользуясь дырками в законодательстве».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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