29 января 2019 года

Правила для аквакультуры в лесах планируют доработать

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин провел встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Одной из тем стала необходимость совершенствования нормативов для развития товарной аквакультуры на территории лесного фонда.

Встреча прошла в Минприроды России. Артур Парфенчиков доложил об эффективности введенных правил использования лесов для сельского хозяйства (этот документ касается и товарного рыбоводства). Вопрос требует дополнительной проработки, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

По итогам встречи будет подготовлен протокол с поручениями для дальнейшей реализации. Он поступит на исполнение соответствующим ответственным лицам Минприроды и Рослесхоза.

Поправки об аквакультуре были внесены в Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства приказом Минприроды от 17 октября 2018 г. № 526. Предусмотрено, что леса могут использоваться для товарного рыбоводства. В первую очередь для этого надлежит задействовать участки вдоль водных объектов. Также в документе сказано, что лесные РВУ должны предоставляться, прежде всего, «на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях».

Карельские предприятия аквакультуры в прошлом году вырастили 27,2 тыс. тонн гидробионтов (+10% к уровню 2017 г.), в том числе товарной рыбы – 18,2 тыс. тонн (+1%).

Fishnews