30 января 2019 года

Рыбаки хотят обсудить проблемы внедрения ЭПЖ

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» предложила провести совещание по проблемам внедрения в рыбной отрасли электронного промыслового журнала. Соответствующее обращение направлено на имя замруководителя Росрыболовства Петра Савчука.

В письме очерчен круг поступающих от рыбаков вопросов, связанных с внедрением программного комплекса «Электронный промысловый журнал», сообщили Fishnews в АЯП. В частности, предложено озвучить перечень системных требований к судовому оборудованию, на которое будет устанавливаться программный комплекс. Судовладельцам также необходимо иметь четкий алгоритм действий в случае выхода программы из строя во время промысла, поскольку заход в порт для переустановки ЭПЖ повлечет значительные финансовые издержки, а неподача ССД – административное преследование судовладельца.

Кроме того, как показало использование журнала в тестовом режиме, на судах нередко возникают проблемы, связанные с применением электронной подписи, что приводит к невозможности отправки судовых отчетов. Эти и другие вопросы предлагается обсудить на совещании с участием всех заинтересованных сторон.

Fishnews