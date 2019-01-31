31 января 2019 года

Возбуждено уголовное дело об убийстве капитана «Норда»

Полиция Запорожья возбудила уголовное дело об умышленном убийстве капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Украинская «прокуратура Крыма» отрицает причастность силовиков к исчезновению россиянина.

Уголовное дело возбудили после того, как брат пропавшего обратился с заявлением об исчезновении родственника в Мелитопольское управление полиции Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря украинской нацполиции Ярослава Тракало. Правоохранители отметили, что открытие дела по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство») на основании заявления об исчезновении человека – стандартная процедура.

Как сообщает корреспондент Fishnews, так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» выложила в «Фейсбуке» видеокомментарий прокурора Игоря Поночевного. Он заявил, что предположение адвокатов о похищении Владимира Горбенко украинскими силовиками, чтобы добиться от него заключения сделки со следствием, «не имеет права на существование, потому что мы работаем исключительно в рамках закона». По словам Игоря Поночевного, процессу по делу капитана «Норда» стремятся придать «какой-то политичности, какого-то нового витка пиара непонятного». Прокурор также заявил, что Владимира Горбенко могут объявить в розыск. «В случае если капитан судна «Норд» не будет являться в судебное заседание, решение будет принимать Оболонский районный суд, оглашать его в розыск», - сказал Игорь Поночевный.

Fishnews